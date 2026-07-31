    • 31 de julio de 2026 - 08:31

    River ya tiene rival en octavos: enfrentará a Independiente Santa Fe

    El conjunto de Eduardo Coudet se medirá con el equipo colombiano en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Santa Fe eliminó con autoridad a Caracas y ahora buscará dar el golpe frente al Millonario.

    River.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    River Plate ya conoce al rival con el que iniciará su camino en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Será Independiente Santa Fe, de Colombia, que selló su clasificación tras superar con contundencia a Caracas de Venezuela en la serie de repechaje.

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    El conjunto colombiano, que había terminado tercero en el Grupo A de la Copa Libertadores, accedió a los playoffs del torneo continental y no dejó dudas frente al equipo venezolano. Después de imponerse 2-0 en el partido de ida, volvió a ganar en la revancha por 3-0, cerrando un contundente 5-0 en el resultado global.

    Uno de los protagonistas de la clasificación fue el delantero argentino Nahuel Bustos, quien marcó uno de los goles en el triunfo que le permitió a Santa Fe meterse entre los 16 mejores equipos de la competencia.

    Cuándo se jugará la serie

    La llave entre River e Independiente Santa Fe comenzará en Colombia, donde se disputará el encuentro de ida, mientras que la revancha tendrá lugar en el estadio Monumental.

    Las fechas tentativas establecidas por la Conmebol son:

    • Partido de ida: entre el 11 y el 13 de agosto.
    • Partido de vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

    River buscará aprovechar la ventaja de definir la serie como local para avanzar a los cuartos de final.

    El camino hacia una posible semifinal con Boca

    En caso de superar al conjunto colombiano, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se enfrentará en cuartos de final al ganador de la serie entre Vasco da Gama de Brasil y Olimpia de Paraguay.

    Si ambos gigantes argentinos continúan avanzando en el certamen, la Copa Sudamericana podría ofrecer un cruce histórico: River y Boca podrían enfrentarse en una hipotética semifinal.

    El Xeneize consiguió su clasificación a los octavos tras eliminar por penales a O'Higgins, en una serie muy disputada, por lo que el sueño de un nuevo Superclásico internacional comienza a tomar forma en el horizonte del torneo continental.

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