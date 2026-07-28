    • 28 de julio de 2026 - 17:52

    El Tribunal de Disciplina levantó la sanción a Chacho Coudet y podrá estar en el banco ante Gimnasia de La Plata

    El Millonario podrá contar con el técnico, luego de que le levantaran la sanción que no le permitió dirigir en el partido frente a Barracas por la primera fecha.

    El Chacho no pudo estar en la primera fecha frente a Barracas.

    El Chacho no pudo estar en la primera fecha frente a Barracas.

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    River recibió una buena noticia este martes: el Tribunal de Disciplina de la AFA levantó la sanción a Eduardo Coudet y podrá estar en el banco de suplentes en el duelo del Millonario frente a Gimnasia, este miércoles por la segunda fecha del Torneo Clausura.

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    “Se le da por cumplida la sanción al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art.25 del Código Disciplinario”, remarca el comunicado oficial del Tribunal.

    El mismo artículo destaca en el primer inciso que “los Órganos disciplinarios podrán optar por suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria”, medida que ocurrió con el entrenador Millonario.

    El técnico había recibido una sanción de dos fechas por protestas excesivas hacia el árbitro luego de la final ante Belgrano, donde el equipo de Núñez cayó por 3-2.

    Por el episodio en el Mario Alberto Kempes, Coudet recibió una suspensión, sin la posibilidad de acortar las mismas mediante multa económica.

    En aquel encuentro, el informe del juez fue contundente: “Expulsado del juego por conducta inadecuada dentro del banco, el director técnico de River Plate, Sr. Eduardo Coudet”.

    Enumeraron, además, las causas: “Protestó de forma desmedida, utilizando gestos ampulosos y diciéndome a viva voz: ‘es una vergüenza, sos un ladrón’. Sos un hijo de puta, nos cagaste”.

    En la primera fecha frente a Barracas, el DT no pudo estar en el banco y su reemplazante fue Ariel Broggi, ayudante de campo. Este miércoles podrá decir presente luego de que le levantaran la penalización.

    El encuentro entre el Millonario y el Lobo se disputará este miércoles 29 de julio en el estadio Juan Carmelo Zerrillo de La Plata, a partir de las 19:15 horas con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

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