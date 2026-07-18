Papelón de River en Salta: Aldosivi lo goleó, lo eliminó y desató la furia de sus hinchas

River sufrió una dura eliminación en la Copa Argentina. Aldosivi lo venció 3-1 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y avanzó a los octavos de final, luego de un partido en el que el conjunto de Eduardo Coudet fue superado desde el comienzo y llegó a estar tres goles abajo.

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Tomás Fernández abrió el marcador a los 11 minutos y Nicolás Cordero amplió la diferencia antes de la media hora. La actuación del Millonario fue tan preocupante que Coudet realizó dos modificaciones antes de terminar el primer tiempo: Mauro Arambarri y Lucas Beltrán ingresaron por Fausto Vera y Juan Cruz Meza.

La reacción nunca llegó. Fernández volvió a convertir a los 12 minutos del complemento y estableció el 3-0. Rafael Santos Borré descontó sobre el final, pero su gol solo sirvió para decorar una derrota que dejó a River afuera en los 16avos de final.

Después del encuentro, el Chacho realizó una fuerte autocrítica y utilizó la misma palabra que atravesó el análisis de los hinchas: papelón .

“Tenemos que ser realistas: lo de hoy de parte nuestra fue un papelón. No le encuentro otra palabra”, afirmó el entrenador. También sostuvo que el equipo no transmitió lo que corresponde dentro de la cancha y que la imagen mostrada fue “muy pobre”.

El Chacho manifestó su malestar tras la derrota de su equipo.

Coudet aseguró que River deberá encontrar soluciones rápidamente, debido a que volverá a competir la próxima semana. También señaló que el plantel aún necesita refuerzos para generar competencia en todas las posiciones.

La decisión de apartar jugadores fue del club

El entrenador también se refirió a la determinación de marginar a cerca de 15 futbolistas después del flojo semestre y la derrota en la final ante Belgrano.

“Fue una decisión del club. Una decisión institucional”, aclaró. El presidente Stefano Di Carlo ya había reconocido que River asumiría pérdidas económicas para desprenderse de jugadores y terminar con una situación que consideraba insostenible.

Sin embargo, las salidas todavía no fueron compensadas completamente con incorporaciones. Para Coudet, esa situación también limita la posibilidad de construir un equipo más competitivo, aunque evitó utilizarla como excusa por la derrota.

Los hinchas hicieron sentir su bronca

La frustración se trasladó rápidamente a las tribunas. Después del tercer gol de Aldosivi, los simpatizantes de River comenzaron a reprobar a los jugadores y entonaron cánticos como “Jugadores...” y “A ver si nos entendemos”.

Ni los cambios ni el reclamo de la gente consiguieron provocar una reacción. River volvió a despedirse de la Copa Argentina en los 16avos de final, la misma instancia en la que había sido eliminado por Temperley en 2024.

Aldosivi, en cambio, consiguió uno de los grandes golpes del certamen y enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por un lugar en los cuartos de final.