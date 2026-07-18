Messi habló antes de la final, elogió a Lamine Yamal y reveló cómo convive con la presión

Lionel Messi dejó sus últimas declaraciones antes de la final del Mundial entre Argentina y España. El capitán participó junto con Lionel Scaloni y Emiliano “Dibu” Martínez de un particular evento organizado por la FIFA en Nueva York, donde habló sobre la presión, su recorrido y el esperado enfrentamiento con Lamine Yamal.

"Nunca pensamos en la presión", la confesión de Messi antes de la final entre Argentina y España

La curiosa coincidencia entre San Martín, el Cruce de los Andes y Messi que ilusiona a los argentinos

La llegada también formó parte del espectáculo: Messi, Scaloni y el arquero argentino fueron trasladados desde el hotel en helicóptero , en medio de un importante operativo de seguridad. Luego compartieron el escenario con representantes españoles y figuras internacionales como Novak Djokovic, Tom Brady y Kevin Durant.

El acto se realizó antes de la conferencia de prensa formal, en la que Scaloni y Dibu Martínez analizaron futbolísticamente el partido. Messi, en cambio, respondió preguntas durante la presentación abierta al público y concentró gran parte de la atención.

Uno de los momentos más destacados se produjo cuando el capitán fue consultado por el joven delantero español, con quien compartirá por primera vez una cancha en un partido oficial.

Messi calificó a Yamal como “un grandísimo jugador” y contó que siguió de cerca su crecimiento porque juega en Barcelona, club por el que mantiene un fuerte vínculo afectivo. También reconoció que el español tiene la posibilidad de conseguir algo histórico, aunque aclaró que Argentina intentará impedirlo este domingo.

A pesar de la expectativa generada alrededor del cruce entre generaciones, Messi evitó plantear la final como un duelo individual. Su mensaje estuvo centrado en el funcionamiento colectivo y en la necesidad de reconocer que el rival también tiene herramientas para ganar.

Video: TN/El Trece

Cómo enfrenta la presión de otra final

Novak Djokovic le preguntó cómo gestiona la exigencia de competir nuevamente por el título mundial. Messi respondió que los futbolistas argentinos crecieron jugando en la calle, en escuelas y en clubes de barrio, siempre movidos por la pasión y las ganas de divertirse.

“Nunca pensamos en la presión”, explicó el capitán. Según relató, la competencia fue asumida desde pequeño como algo natural y esa forma de entender el deporte lo ayudó a atravesar los momentos más difíciles de su carrera.

También dejó una reflexión sobre las derrotas: comprender que en el deporte se “pierde más de lo que se gana” permite crecer tanto como futbolista como en el plano personal.

Scaloni y Dibu también palpitaron la definición

El "Dibu" Emiliano Martínez, Lionel Scaloni y Lionel Messi en conferencia de prensa.

En la posterior conferencia oficial, Scaloni destacó la calidad de España y aseguró que Argentina deberá mostrar su mejor versión. Además, rechazó que haber disputado la final de Qatar 2022 represente una ventaja decisiva, debido a que el rival también cuenta con futbolistas habituados a competir en grandes escenarios.

Dibu Martínez, por su parte, pidió disfrutar la previa y valoró todo lo conseguido por el grupo durante los últimos años. El arquero remarcó que España no depende solamente de Yamal y anticipó un encuentro entre dos selecciones con argumentos suficientes para quedarse con el título.

Argentina y España se enfrentarán este domingo en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Antes de salir a buscar una nueva estrella, Messi dejó un mensaje sereno: competir con alegría, respetar al rival y entregar el máximo hasta el último minuto.