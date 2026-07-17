"Nunca pensamos en la presión", la confesión de Messi antes de la final entre Argentina y España

A menos de 48 horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Scaloni , Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez fueron protagonistas de un multitudinario evento organizado por la FIFA en Nueva York, donde compartieron escenario con miles de hinchas y dejaron varios mensajes en la previa del partido decisivo.

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La delegación argentina llegó al Fanatics Fest en helicóptero y fue recibida con una ovación por los fanáticos de la Albiceleste. Durante la charla, que tuvo como uno de los moderadores al extenista Novak Djokovic , tanto Scaloni como Messi hablaron de la presión que implica disputar una final del mundo y de cómo afrontan ese desafío.

"Lo mejor que tenemos nosotros, los argentinos, es haber nacido y jugado en sitios difíciles. No pensamos en lo que dicen los demás. La presión queda en un segundo plano y siempre hay un mañana", expresó el entrenador de la Selección.

Messi, por su parte, aseguró que la pasión por el fútbol fue el motor de toda su carrera y explicó que nunca permitió que la presión condicionara su forma de jugar.

"Nosotros crecimos jugando al fútbol con muchas ganas, para divertirnos. Nunca pensamos en la presión; lo vivimos como algo natural. Nos gusta competir y ganar, pero entendiendo que el rival también juega y que no siempre se puede", señaló el capitán argentino.

El rosarino también dejó una reflexión sobre su trayectoria: "Siempre se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador".

El elogio de Messi a Lamine Yamal

Uno de los momentos más esperados llegó cuando Messi fue consultado por Lamine Yamal, la gran figura de la selección española y uno de los futbolistas llamados a marcar una época.

"Lamine es un grandísimo jugador. Lo seguí muchísimo porque juega en un club al que amo y le deseo siempre lo mejor. Con apenas 19 años ya es un referente mundial y tiene toda una carrera por delante para conseguir cosas históricas", afirmó.

Sin embargo, dejó en claro cuál será el objetivo argentino el domingo.

"Nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez", respondió entre sonrisas.

Messi también recordó la famosa fotografía en la que sostuvo en brazos a Yamal cuando era apenas un bebé durante una producción realizada en España.

"Esa foto es una locura. Así es la vida, que ahora nos estemos enfrentando en una final del mundo. Le deseo muchísima suerte porque el bien de él también será el bien del Barcelona. Pero intentaremos que no tenga su mejor versión", comentó.

Silbidos para el entrenador de España

El evento también dejó un momento tenso cuando el seleccionador español, Luis de la Fuente, fue presentado para responder una pregunta de Novak Djokovic y recibió una fuerte silbatina por parte del público argentino presente en el estadio.

El entrenador español no ocultó su incomodidad ante la reacción de los hinchas, mientras el resto del panel continuó con normalidad.

Qué es el Fanatics Fest

El Fanatics Fest es considerado uno de los encuentros más importantes del mundo para los fanáticos del deporte. El evento reúne a figuras de distintas disciplinas y combina entrevistas en vivo, exhibiciones, artículos de colección, actividades interactivas y experiencias pensadas para el público.

En esta edición, la presencia de Messi, Scaloni y el Dibu Martínez convirtió al seleccionado argentino en uno de los grandes atractivos de la previa de la final del Mundial 2026 ante España.