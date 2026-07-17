La Casa Blanca respaldó el derecho de los jugadores de Argentina a expresarse sobre las Islas Malvinas

“Tienen la capacidad de hacer esas declaraciones en EEUU”, dijo el director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026, Andrew Giuliani

La Casa Blanca sentó posición en la previa de la final de la Copa del Mundo frente a la polémica desatada luego de que los jugadores argentinos desplegaran una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria contra Inglaterra en la semifinal del torneo y defendió su derecho a expresarse libremente.

Al ser consultado en una conferencia de prensa por el periodista británico Rob Harris (Sky News) sobre el accionar de los jugadores albicelestes, el director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, fue categórico: “Tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América”.

“Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda en los Estados Unidos de América. Creo que esta va a ser una final increíble. Pienso en Argentina, en la increíble remontada que lograron contra el equipo inglés, que era realmente bueno. Mucha gente pensó que este sería el año en que, finalmente, después de 60 años, Inglaterra llegaría a una final. Tendrá que esperar hasta el 2030 o más. Pero Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. Y, en cuanto a la capacidad, la oportunidad de poder hacer esas declaraciones, tienen la capacidad de hacerlo en los Estados Unidos de América”, respondió.

La posibilidad de una sanción para el equipo que conduce Scaloni comenzó discutirse mediáticamente luego de las quejas de periodistas y políticos británico, que alegaron que el código de la FIFA prohíbe expresamente “pancartas, banderas, volantes, prendas y otros elementos de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria”.

En 2014, la FIFA multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 27.000 dólares tras un incidente idéntico —la misma leyenda— antes de un amistoso contra Eslovenia. De haber una pena, en base a los antecedentes, no debería exceder a un castigo económico.