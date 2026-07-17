"Dibu" Martínez sobre la fractura del dedo previa al Mundial: "Me duele todos los días"

El arquero de la selección argentina brindó una conferencia de prensa previo a la final del Mundial contra España.

Emiliano Martínez brindó una conferencia de prensa previo a la final del Mundial de este domingo entre Argentina y España. Luego de asistir a un foro en el que también figuraron Lionel Scaloni, Lionel Messi, Rodri, Luis de la Fuente y estrellas de otros deportes como Novak Djokovic, Kevin Durant y Tom Brady, el arquero de la Albiceleste contó algunas situaciones personales desconocidas hasta ahora.

Al ser consultado por la promesa que había hecho hace algún tiempo sobre la idea de retirarse si Argentina lograba el bicampeonato del mundo, fue concreto: “Primero hay que ganar, solo me enfoco en ganar, no pienso más allá. La superación es de todo el equipo, hace años que venimos construyendo algo que en verdad es difícil decirlo en palabras”.

Tan complicado es describirlo, que Dibu lo graficó con una confesión a nivel personal: “A veces lloro solo al pensar en lo que hemos conseguido. Soy un agradecido a la vida y a mi familia. Solo quedan momentos de alegría y saber también disfrutar del momento, porque uno como futbolista profesional no se da cuenta dónde está parado. Mi mensaje a todos mis compañeros es disfrutar estos tres días, prepararnos con alegría y que las cosas pueden salir bien o mal, pero disfrutar el momento que vamos a recordar toda la vida”.

Tan complicado es describirlo, que Dibu lo graficó con una confesión a nivel personal: “A veces lloro solo al pensar en lo que hemos conseguido. Soy un agradecido a la vida y a mi familia. Solo quedan momentos de alegría y saber también disfrutar del momento, porque uno como futbolista profesional no se da cuenta dónde está parado. Mi mensaje a todos mis compañeros es disfrutar estos tres días, prepararnos con alegría y que las cosas pueden salir bien o mal, pero disfrutar el momento que vamos a recordar toda la vida”.

Además, el Dibu reveló qué le habían comentado los médicos tras constatar su lesión antes de la Copa del Mundo: “Cuando después de ganar una final con un dedo roto te dicen que te tenés que operar y te perdés la fase de grupos del Mundial, la verdad que se te llena la cabeza de preguntas. Tuve una preparación totalmente diferente a la de otros, a dos días del primer partido, me tiraba con una mano, parecía un manco".