Una figura de España elogió a Messi en la previa de la final del Mundial: "Es el mejor de todos los tiempos"

Los protagonistas de la final entre Argentina y España comenzaron a hablar a tan solo horas del partido decisivo del Mundial 2026. En este caso, uno de los mejores jugadores de la selección europea Pedro Porro, habló sobre Lionel Messi y su influencia en el equipo argentino.

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“Diría que es imposible parar a Messi. Para mí es el mejor de todos los tiempos, cuando tienes el estatus que tuvo durante toda su carrera, diría que sí” , expresó Pedro Porro en diálogo con el medio español COPE.

Por otro lado, aseguró que España se centrará en su rendimiento y no tanto en el rival: “Enfocarnos más en nosotros. En la semifinal contra Francia contrarrestamos sus puntos fuertes e intentaremos hacer lo mismo contra Argentina”, agregó.

“No impone jugar contra una megaestrella, hay que estar enfocados en nosotros. También ellos deben pensar en contrarrestar nuestros puntos fuertes por las cosas que estamos haciendo bien”, cerró el lateral derecho del Tottenham.

La selección de Luis de la Fuente viene de eliminar a Francia en semifinales, a Bélgica en cuartos de final, a Portugal en octavos y a Austria en dieciseisavos de final. En grupos, quedó primera ante Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

Es la segunda vez que España juega una final del mundo: la anterior fue en el mundial de Sudáfrica en 2010, donde le ganó 1 a 0 en el tiempo suplementario a Países Bajos con gol de Andrés Iniesta.

Cuándo se juega la final del Mundial de fútbol 2026

La gran final del Mundial 2026 se disputará:

Fecha: domingo 19 de julio.

Hora: 16:00.

Estadio: New York/New Jersey Stadium.

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro definirá al campeón de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones, un formato que debutó en esta edición del torneo.