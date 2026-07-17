Camiseta confirmada: la FIFA definió la indumentaria de Argentina para la final ante España

A días de la gran final del Mundial, la FIFA oficializó cómo se vestirán las selecciones de Argentina y España. La novedad generó fuerte expectativa entre los fanáticos de la Albiceleste, ya que el equipo nacional utilizará la clásica camiseta celeste y blanca, la misma prenda histórica con la que conquistó sus tres títulos mundiales en 1978, 1986 y 2022.

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El dato estadístico alimenta la ilusión de los simpatizantes debido a que, en contrapartida, cada vez que la Selección disputó una final de Copa del Mundo utilizando la camiseta alternativa de color azul, el resultado terminó en derrota (tal como ocurrió en las ediciones de 1990 y 2014).

Según el esquema aprobado por las autoridades del torneo, la combinación completa de las indumentarias para los jugadores de campo y los arqueros quedó estipulada de la siguiente manera:

Selección argentina (Jugadores de campo): Vestirán la camiseta blanca con bastones celestes, acompañada por pantalones (short) blancos con detalles negros y medias blancas con detalles en celeste y azul marino.

Emiliano "Dibu" Martínez: El arquero argentino utilizará un uniforme completamente verde claro con detalles negros, tanto en su camiseta como en el short y las medias.

Selección de España (Jugadores de campo): Saldrán al terreno de juego con su tradicional camiseta roja de mangas azul marino, shorts azul marino con vivos rojos y medias azules con detalles en rojo y amarillo.

Unai Simón: El guardameta español lucirá un atuendo de color celeste con detalles amarillos en la camiseta, el pantalón y las medias.

Atuendos complementarios del encuentro

La FIFA definió también la vestimenta reglamentaria para el resto de los protagonistas que ingresarán al campo de juego. Los futbolistas suplentes de España utilizarán pecheras de color magenta, mientras que los relevos de Argentina llevarán pecheras de color violeta.

Por último, se confirmó que el cuerpo arbitral dirigirá las acciones con un uniforme negro complementado con detalles dorados, en tanto que los alcanzapelotas estarán vestidos con indumentaria de color gris oscuro.