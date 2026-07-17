¿Se suspende la final? El humo pone en alerta a Nueva York, pero el pronóstico trae alivio

Una densa nube de humo proveniente de los incendios forestales de Canadá encendió una señal de atención a dos días de la final del Mundial entre Argentina y España . El fenómeno alcanzó Nueva York y Nueva Jersey, deterioró la calidad del aire y obligó a seguir de cerca las condiciones alrededor del estadio.

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Sin embargo, no existe hasta el momento una comunicación oficial sobre una suspensión o reprogramación . La FIFA mantiene el partido para el domingo 19 de julio, desde las 16 de Argentina, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

La alerta se originó por el avance hacia el noreste de Estados Unidos del humo generado por cientos de incendios activos en territorio canadiense. Durante el jueves, Nueva York llegó a registrar un Índice de Calidad del Aire de 265 puntos , un nivel considerado “muy poco saludable”.

La situación también alcanzó el norte de Nueva Jersey. Las autoridades emitieron para este viernes una alerta por partículas finas en los condados de Bergen, Passaic, Hudson, Essex y Union. East Rutherford, donde está ubicado el estadio de la final, pertenece al condado de Bergen.

Cuando el índice supera los 100 puntos, el aire comienza a resultar perjudicial para los grupos sensibles. En niveles más elevados, la recomendación alcanza a toda la población e incluye limitar el esfuerzo físico al aire libre.

¿Existe realmente riesgo de suspensión?

La posibilidad no puede descartarse completamente si la contaminación continúa en niveles peligrosos durante el domingo. Un partido de alta intensidad exige una demanda respiratoria elevada y el estadio es abierto, por lo que la calidad del aire deberá ser evaluada cerca del inicio.

De todos modos, el escenario más probable sigue siendo que la final se dispute según lo previsto. Hasta este viernes, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses anunciaron una modificación de horario, fecha o sede.

Los medios que siguen la organización señalaron que una reprogramación solamente entraría en análisis si las condiciones no mejoran. Por ahora, se trata de una posibilidad preventiva y no de una decisión adoptada.

La lluvia del sábado podría despejar el humo

El pronóstico aporta el principal motivo para el optimismo. Para el sábado se espera el ingreso de lluvias y un posterior cambio en la circulación del aire, dos factores que podrían dispersar las partículas acumuladas antes del partido.

Reuters indicó que las precipitaciones previstas deberían ayudar a reducir el humo para el domingo, mientras que los modelos anticipan mejores condiciones durante la jornada de la final.

El viento también será determinante: una rotación favorable puede limpiar rápidamente el aire, aunque un nuevo desplazamiento de la nube podría volver a modificar el panorama. Por eso, las mediciones se actualizarán de manera permanente durante las próximas horas.

El humo ya afectó otros eventos deportivos

La preocupación no es únicamente preventiva. Durante esta semana, el humo canadiense provocó modificaciones en distintos eventos deportivos de Estados Unidos y Canadá. Un partido de la MLS entre Vancouver Whitecaps y Chicago Fire fue postergado, mientras que otros encuentros debieron ajustar horarios o sumar pausas por las condiciones ambientales.

La final reunirá a más de 80.000 espectadores, además de jugadores, cuerpos técnicos y personal de la organización. Esto obliga a extremar los controles, especialmente entre personas con asma, enfermedades cardíacas o dificultades respiratorias.

Por ahora, la respuesta a la pregunta que inquieta a los hinchas es clara: la final no está suspendida. Argentina y España continúan preparando el partido y todas las miradas estarán puestas en la evolución del aire durante el sábado.