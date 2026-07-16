    • 16 de julio de 2026 - 12:21

    El historial completo de la Selección Argentina vs. España antes de la final del Mundial 2026

    La Albiceleste venció a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026 en la que enfrentará a la Roja el próximo domingo. Conocé cómo les fue en cruces anteriores.

    Messi durante un amistoso ante España disputado en octubre de 2006.

    Messi durante un amistoso ante España disputado en octubre de 2006.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey, y será el enfrentamiento número 15 entre ambos seleccionados. En la previa al cruce, conocé cómo está el historial entre ambos.

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    En la antesala a la definición, el historial está muy parejo con seis victorias por cada lado y dos empates. El último antecedente data del 27 de marzo de 2018 cuando se enfrentaron en el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, en el marco de un amistoso previo a la Copa del Mundo de 2018.

    Aquel encuentro resultó en una dura derrota para los dirigidos por Jorge Sampaoli, que fueron superados por un 6-1 que dejó muchísimas dudas de cara al certamen en el que la Albiceleste se volvería en octavos tras perder con Francia. Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, que son parte de este plantel, estuvieron en aquel encuentro, mientras que Lionel Messi no jugó por una lesión en el aductor derecho.

    En tanto, el único antecedente en una Copa del Mundo fue el 12 de julio de 1966, en el certamen que se disputó en Inglaterra y el local se coronó campeón. Ese partido, correspondiente a la fase de grupos, marcó el debut en el torneo y fue victoria por 2-1 para los dirgidios por Juan Carlos Lorenzo con un doblete de Luis Artime, el padre de Luifa, presidente de Belgrano. Sin embargo, el seleccionado caería ante Inglaterra en cuartos.

    Por otro lado, cabe aclarar que Argentina y España tienen un partido pendiente: la disputa de la Finalissima, a la que accedieron por haber sido campeones en sus continentes. Estaba programada para disputarse el 27 de marzo en Qatar, pero se canceló por la guerra en Medio Oriente y no se reprogramó. Hasta ahora se jugó solo una edición de ese certamen, que fue en 2022, cuando Argentina venció a Italia en Wembley.

    Cómo está el historial entre Argentina y España

    En total, se enfrentaron en 14 oportunidades y el historial está parejo:

    • 6 victorias de Argentina
    • 6 victorias de España
    • 2 empates

    En un Mundial: Argentina 2-1 España, grupo 2 de Inglaterra 1966, 13/7/1966 en Birmingham

    Último: España 6-1 Argentina, amistoso, 27/3/2018 en Madrid

    Todos los enfrentamientos entre Argentina y España

    • España 6-1 Argentina | 27/03/2018 | Amistoso | Madrid
    • Argentina 4-1 España | 06/09/2010 | Amistoso | Buenos Aires
    • España 2-1 Argentina | 13/11/2009| Amistoso | Madrid
    • España 2-1 Argentina | 10/10/2006 | Amistoso | Murcia
    • España 0-2 Argentina | 16/11/1999 | Amistoso | Sevilla
    • España 2-1 Argentina | 19/09/1995 | Amistoso | Madrid
    • Esoaña 1-1 Argentina | 11/10/1988 | Amistoso | Sevilla
    • Argentina 1-1 España | 10/10/1974 | Amistoso | Buenos Aires
    • España 1-0 Argentina | 10/10/1972 | Amistoso | Madrid
    • Argentina 2-1 España | 12/07/1966 | Mundial | Birmingham
    • España 2-0 Argentina | 10/06/1961 | Amistoso | Sevilla
    • Argentina 2-0 España | 23/07/1960 | Amistoso | Buenos Aires
    • Argentina 1-0 España | 04/07/1953 | Amistoso | Buenos Aires
    • España 0-1 Argentina | 06/12/1952 | Amistoso | Madrid

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