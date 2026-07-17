    • 17 de julio de 2026 - 14:33

    Colapinto aceleró en Spa, pasó del 15° al 7° y cerró un viernes prometedor

    El argentino mejoró ocho posiciones en la segunda práctica del GP de Bélgica, superó nuevamente a Pierre Gasly y quedó a 1,203 segundos de la punta.

    Franco Colapinto marcó 1m47s147 y consiguió el séptimo lugar en la segunda práctica del Gran Premio de Bélgica.

    Franco Colapinto marcó 1m47s147 y consiguió el séptimo lugar en la segunda práctica del Gran Premio de Bélgica.

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    Franco Colapinto cerró una jornada alentadora en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Después de finalizar 15° en el primer entrenamiento, el piloto argentino dio un importante salto de rendimiento y terminó séptimo en la segunda práctica disputada en Spa-Francorchamps.

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    A bordo del Alpine, Colapinto marcó un tiempo de 1m47s147 con neumáticos blandos y quedó a 1,203 segundos de Andrea Kimi Antonelli, quien lideró la sesión con un registro de 1m45s944. Lando Norris terminó segundo y Max Verstappen completó los tres primeros lugares.

    Un salto de rendimiento en la segunda práctica

    El argentino había comenzado el fin de semana con un 15° puesto en la FP1, donde registró 1m49s403. Ya en la segunda tanda, los cambios realizados por Alpine le permitieron mostrarse más cómodo y competitivo.

    Colapinto también terminó por delante de su compañero Pierre Gasly en los dos entrenamientos del viernes. Tras bajarse del auto, valoró el progreso alcanzado y explicó que los ajustes realizados ayudaron a extraer mayor potencial, aunque advirtió que todavía queda trabajo por hacer.

    Los tiempos de la FP2 en Bélgica (Foto: @F1)

    Los tiempos de la FP2 en Bélgica (Foto: @F1)

    El fuerte accidente de Gasly

    La sesión terminó condicionada por el accidente de Gasly, quien perdió el control de su Alpine e impactó contra las defensas cuando faltaban 13 minutos. El golpe provocó daños importantes en el sector trasero del monoplaza y obligó a detener la actividad con bandera roja.

    El francés pudo salir del vehículo por sus propios medios, pero quedó ubicado en el puesto 18. La interrupción impidió que varios pilotos completaran nuevos intentos rápidos durante el cierre del entrenamiento.

    Cuándo vuelve a correr Colapinto

    La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre desde las 7.30 de Argentina. La clasificación, que definirá la grilla de partida, comenzará a las 11.

    La carrera del Gran Premio de Bélgica se disputará el domingo desde las 10, sobre un total de 44 vueltas en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps.

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