    • 16 de julio de 2026 - 18:04

    Fórmula Uno: Colapinto mete primera en el GP de Bélgica

    El piloto argentino Franco Colapinto empezará a rodar este viernes en los entrenamientos en Spa-Francorhamps.

    Regreso. Franco Colapinto volverá a la acción de la F-1 en Bélgica con los entrenamientos.

    Regreso. Franco Colapinto volverá a la acción de la F-1 en Bélgica con los entrenamientos.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1. La actividad comenzará este viernes, con las primeras dos prácticas libres en el circuito de Spa-Francorchamps, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 7,004 kilómetros.

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    Por Vanessa Chaparro

    La primera sesión de entrenamientos está programada para las 8:30 de la mañana (hora de Argentino). Luego será la segunda tanda, que iniciará a las 12 del mediodía y que también se extenderá durante una hora.

    El sábado los fanáticos de la Fórmula 1 tendrán que madrugar, ya que la práctica libre 3 comenzará a las 7:30 de la mañana. Allí los pilotos tendrán sus últimas oportunidades para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana.

    Finalmente, la carrera del GP de Bélgica de Fórmula 1 será el domingo a las 10 de la mañana, el mismo día que se disputará la final del Mundial de fútbol que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México y que tendrá como protagonistas a Argentina y España.

    En la última fecha del campeonato, que se disputó en el mítico circuito de Silverstone en Gran Bretaña, Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la categoría para remontar 10 posiciones y finalizar en el noveno puesto y así sumar dos puntos.

    En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 179 puntos y quiere convertirse en el campeón más joven de la categoría.

    Sin embargo, no debe descuidarse ya que en las últimas fechas perdió varios puntos por problemas en su Mercedes y esto permitió que se le acercara su compañero de equipo, el británico George Russell, que lo escolta a solo 25 puntos de distancia.

    En la tercera colocación, con 147 unidades, está el también británico Lewis Hamilton (Ferrari), que a los 41 años se ilusiona con pelear por su octavo título del mundo.

    LOS HORARIOS

    Viernes 17/7:

    Práctica libre 1 a las 8:30

    Práctica libre 2 a las 12

    Sábado 18/7:

    Práctica libre 3 a las 7:30

    Clasificación a las 11

    Domingo 19/7:

    Carrera a las 10

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