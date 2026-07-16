Un empresario decidió regalar cuatro departamentos si la Selección argentina gana el Mundial 2026

La ilusión por una nueva consagración de la Selección Argentina no solo moviliza a los hinchas. A pocos días de la final del Mundial 2026 frente a España, una desarrolladora inmobiliaria decidió redoblar su apuesta y anunció que sorteará cuatro departamentos si el equipo de Lionel Scaloni vuelve a conquistar el título.

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La iniciativa pertenece a la empresa Spazios, que ya había realizado una promoción similar durante el Mundial de Qatar 2022 y también en la Copa América. En esta oportunidad, el premio será mucho mayor: en lugar de una unidad, habrá cuatro ganadores, en un guiño a la posible obtención de la cuarta estrella.

"Antes de Qatar propusimos esta idea y Argentina terminó siendo campeona. Ahora volvimos a hacerlo con la esperanza de que se repita la historia", expresó Juan Manuel Tapiola, CEO de la desarrolladora, al explicar el origen de la campaña.

El concurso está destinado exclusivamente a quienes compraron una propiedad de la empresa durante el período comprendido entre el 2 de febrero y el inicio del Mundial.

En caso de que Argentina se consagre campeona el próximo domingo, el sorteo se realizará en los días posteriores al cierre del torneo y habrá cuatro beneficiarios.

Cada uno recibirá un crédito equivalente a 60.000 dólares, monto que puede cubrir el valor de un monoambiente amplio o utilizarse como parte de pago para una vivienda de mayor tamaño.

Los ganadores podrán optar entre dos alternativas. Una consiste en cancelar por completo la operación que ya estaban realizando: la empresa devolverá el dinero abonado hasta el momento y entregará la propiedad sin más pagos pendientes.

La segunda opción permite continuar con el plan de financiación original y utilizar el crédito para adquirir otra unidad dentro de cualquiera de los emprendimientos que la desarrolladora posee en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El antecedente de Qatar 2022

La campaña tiene un antecedente exitoso. Tras la conquista del Mundial de Qatar, la empresa sorteó un departamento entre quienes habían participado de la promoción.

El ganador fue Silvestre David, quien decidió mantener la financiación de la vivienda que estaba comprando y utilizar el premio para incorporar una segunda propiedad, con el objetivo de destinar una a vivienda y la otra como inversión.

Ahora, con Argentina nuevamente en una final mundialista, la desarrolladora volvió a apostar por una iniciativa que mezcla marketing, fútbol e ilusión, a la espera de que la Selección pueda sumar una nueva estrella frente a España.