Times Square se teñirá de celeste y blanco con un banderazo multitudinario antes de la final

La ilusión argentina tomará este sábado uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York. A menos de 24 horas de la final del Mundial ante España, los hinchas preparan un banderazo masivo en Times Square , con una convocatoria que podría superar las 10.000 personas.

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El encuentro está previsto para las 17, hora local , y será protagonizado por simpatizantes llegados desde distintas ciudades de Estados Unidos y otros países. El objetivo es hacerle llegar al plantel el último mensaje de apoyo antes del partido decisivo.

Times Square ya fue escenario de una concentración similar antes de la final de la Copa América 2024. En esa oportunidad se reunieron alrededor de 10.000 argentinos, pero los organizadores creen que esta vez la concurrencia podría ser todavía mayor.

La magnitud esperada incluso abrió la posibilidad de trasladar el encuentro a Central Park si el espacio resulta insuficiente. La decisión se tomará según la cantidad de personas que se acerquen durante la tarde.

Los organizadores llevarán banderas de Diego Maradona y Lionel Messi, además de un gran telón, bombos y redoblantes. La intención será recrear el clima vivido en las concentraciones anteriores y convertir el centro de Manhattan en una verdadera fiesta argentina.

Muchos viajaron sin entrada para la final

Una parte importante de los hinchas que llegó a Nueva York no podrá ingresar al estadio debido al elevado precio de las entradas y los valores de reventa.

Desde las agrupaciones encargadas de la convocatoria remarcaron que no reclaman tickets gratuitos, sino la posibilidad de adquirirlos a precios oficiales. A pesar de no tener asegurado un lugar en las tribunas, decidieron viajar para acompañar al equipo desde afuera.

“La idea es celebrar y agradecerle a nuestra Selección”, explicó una de las organizadoras. Otro de los referentes sostuvo que el banderazo busca darle al plantel “el último empujón” antes de la definición.

Argentina y España jugarán este domingo 19 de julio desde las 16 de nuestro país, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Antes de que comience a rodar la pelota, la hinchada argentina promete brindar una de las postales más impactantes de la previa mundialista.