San Juan brilló en los Juegos Parasuramericanos y aportó cinco medallas para Argentina

El deporte adaptado sanjuanino volvió a demostrar su jerarquía internacional. Los representantes de la provincia cerraron una sobresaliente participación en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 , donde aportaron cinco medallas a la cosecha de la Selección argentina.

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El balance provincial fue de dos preseas de plata y tres de bronce , obtenidas en paraciclismo y goalball. Detrás de cada podio hubo años de entrenamiento, esfuerzo y trabajo en equipo para representar a San Juan y al país en una de las competencias más importantes del ciclo paralímpico sudamericano.

Magdalena Sergo tuvo una actuación sobresaliente y subió dos veces al podio. La ciclista sanjuanina consiguió la medalla de bronce tanto en la prueba contrarreloj como en la carrera de ruta de la categoría C3.

En las competencias de tándem, Maximiliano Pérez García y su guía William Quinteros obtuvieron la medalla de plata en la contrarreloj masculina, después de completar una gran presentación.

María José Quiroga y su guía Gabriela Rojas también llevaron la bandera provincial al podio al quedarse con el bronce en la contrarreloj femenina . Las actuaciones ratificaron el protagonismo que mantiene San Juan dentro del ciclismo adaptado nacional.

Lautaro Fernández completó la cosecha provincial

La quinta medalla llegó desde el goalball. El sanjuanino Lautaro Fernández integró el seleccionado argentino masculino, conocido como Los Topos, que consiguió la presea de plata tras realizar una destacada campaña.

Argentina llegó a la final y protagonizó un partido muy parejo frente a Brasil, que terminó imponiéndose por 8 a 6. Fernández formó parte del plantel nacional que terminó como subcampeón continental.

Argentina terminó tercera en el medallero

La delegación nacional finalizó su participación en Valledupar con 132 medallas: 41 de oro, 51 de plata y 40 de bronce. Ese desempeño le permitió ocupar el tercer puesto del medallero general, detrás de Brasil y Colombia.

Dentro de esa histórica cosecha, San Juan volvió a dejar su sello con deportistas que transformaron el esfuerzo diario en cinco podios continentales y consolidaron a la provincia como una referencia del deporte adaptado argentino.