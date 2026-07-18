    • 18 de julio de 2026 - 11:45

    San Juan brilló en los Juegos Parasuramericanos y aportó cinco medallas para Argentina

    Representantes provinciales conquistaron dos preseas de plata y tres de bronce en paraciclismo y goalball durante la competencia disputada en Colombia.

    Cinco podios y una actuación histórica para el deporte adaptado de San Juan

    Cinco podios y una actuación histórica para el deporte adaptado de San Juan

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El deporte adaptado sanjuanino volvió a demostrar su jerarquía internacional. Los representantes de la provincia cerraron una sobresaliente participación en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, donde aportaron cinco medallas a la cosecha de la Selección argentina.

    Leé además

    Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. Foto: REUTERS

    Franco Colapinto quedó afuera en la Q2 y largará 13° en el Gran Premio de Bélgica

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Francia e Inglaterra definen el tercer puesto del Mundial

    Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto: hora, TV y probables formaciones

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El balance provincial fue de dos preseas de plata y tres de bronce, obtenidas en paraciclismo y goalball. Detrás de cada podio hubo años de entrenamiento, esfuerzo y trabajo en equipo para representar a San Juan y al país en una de las competencias más importantes del ciclo paralímpico sudamericano.

    Cuatro medallas llegaron desde el paraciclismo

    Magdalena Sergo tuvo una actuación sobresaliente y subió dos veces al podio. La ciclista sanjuanina consiguió la medalla de bronce tanto en la prueba contrarreloj como en la carrera de ruta de la categoría C3.

    En las competencias de tándem, Maximiliano Pérez García y su guía William Quinteros obtuvieron la medalla de plata en la contrarreloj masculina, después de completar una gran presentación.

    María José Quiroga y su guía Gabriela Rojas también llevaron la bandera provincial al podio al quedarse con el bronce en la contrarreloj femenina. Las actuaciones ratificaron el protagonismo que mantiene San Juan dentro del ciclismo adaptado nacional.

    Lautaro Fernández completó la cosecha provincial

    La quinta medalla llegó desde el goalball. El sanjuanino Lautaro Fernández integró el seleccionado argentino masculino, conocido como Los Topos, que consiguió la presea de plata tras realizar una destacada campaña.

    Argentina llegó a la final y protagonizó un partido muy parejo frente a Brasil, que terminó imponiéndose por 8 a 6. Fernández formó parte del plantel nacional que terminó como subcampeón continental.

    Argentina terminó tercera en el medallero

    La delegación nacional finalizó su participación en Valledupar con 132 medallas: 41 de oro, 51 de plata y 40 de bronce. Ese desempeño le permitió ocupar el tercer puesto del medallero general, detrás de Brasil y Colombia.

    Dentro de esa histórica cosecha, San Juan volvió a dejar su sello con deportistas que transformaron el esfuerzo diario en cinco podios continentales y consolidaron a la provincia como una referencia del deporte adaptado argentino.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el escandalo de prostitucion que casi arruina la carrera del arbitro de la final entre argentina y espana

    El escándalo de prostitución que casi arruina la carrera del árbitro de la final entre Argentina y España

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Nueva York espera un banderazo argentino con más de 10.000 hinchas

    Times Square se teñirá de celeste y blanco con un banderazo multitudinario antes de la final

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lionel Messi habló sobre Lamine Yamal y la manera en que Argentina afronta la presión antes de la final del Mundial.

    Messi habló antes de la final, elogió a Lamine Yamal y reveló cómo convive con la presión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Franco Colapinto afrontará la FP3 y la clasificación del GP de Bélgica (REUTERS/Christian Hartmann)

    Franco Colapinto fue 13° en la última práctica del GP de Bélgica y ya piensa en la clasificación

    Por Redacción Diario de Cuyo