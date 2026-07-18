    • 18 de julio de 2026 - 13:30

    Mundial 2026: todos los canales emitirán el Himno cantado por la Selección antes de la final

    La versión especial se transmitirá este domingo a las 00:00 por los principales canales de aire y señales deportivas, como inicio de una jornada cargada de emoción.

    Los jugadores de la Selección argentina interpretarán el Himno Nacional en una transmisión simultánea antes de la final del Mundial 2026.

    Los jugadores de la Selección argentina interpretarán el Himno Nacional en una transmisión simultánea antes de la final del Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jornada de la final del Mundial 2026 comenzará con una propuesta especial para todos los argentinos. Este domingo 19 de julio, a las 00:00, los principales canales de televisión emitirán una versión del Himno Nacional Argentino cantada por los jugadores de la Selección durante la Copa del Mundo.

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    La iniciativa, denominada “Cantemos el Himno con la Selección”, fue impulsada por Torneos junto con Telefe, TV Pública, El Trece, América, Canal 9, DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports.

    En reemplazo de la versión habitual que se transmite cada día a la medianoche, las emisoras compartirán las voces de los futbolistas argentinos para abrir una jornada que tendrá al país pendiente de la final ante España.

    Un momento de unión antes de la final

    El objetivo de la propuesta es generar un momento de emoción colectiva y acompañar a la Selección en las horas previas al partido más importante del torneo.

    La transmisión simultánea buscará que los argentinos comiencen el domingo unidos por la canción patria y por el aliento al equipo que volverá a disputar una final de la Copa del Mundo.

    Argentina será, además, la representante del fútbol sudamericano en la definición del máximo torneo internacional.

    Una acción que recuerda a Qatar 2022

    La iniciativa tendrá como antecedente lo ocurrido antes de la final de Qatar 2022, cuando una acción similar acompañó la previa del encuentro que terminó con la consagración de la “Scaloneta”.

    Cuatro años después, el Himno volverá a sonar con las voces de los protagonistas para dar inicio a otra jornada histórica.

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