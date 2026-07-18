La ceremonia de clausura y el show del entretiempo de la final del Mundial 2026: hora, artistas y todo lo que hay que saber

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que también marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. La FIFA organizó una puesta en escena sin precedentes que incluirá una ceremonia de clausura y, por primera vez, un espectáculo musical durante el entretiempo al estilo del Super Bowl.
El encuentro se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y la fiesta comenzará mucho antes del pitazo inicial. Según el cronograma oficial, la ceremonia de clausura arrancará 90 minutos antes del partido, con un despliegue artístico y tecnológico que reunirá a figuras de la música, el entretenimiento y el deporte.
Un entretiempo que hará historia
La gran novedad será el show del descanso, una innovación inédita en una final mundialista. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 17 minutos y contará con un escenario especialmente montado sobre el campo de juego, que será instalado y retirado en cuestión de minutos para no afectar el desarrollo del partido.
Entre los artistas confirmados figuran Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y la participación especial de Chris Martin, líder de Coldplay, quien estuvo a cargo de la dirección artística del evento. También participará el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.
Una ceremonia con figuras internacionales
La previa de la final también tendrá un fuerte componente de entretenimiento. La FIFA confirmó la presencia de Post Malone como uno de los principales protagonistas de la ceremonia de clausura, acompañado por otras celebridades internacionales como Robbie Williams y Tom Cruise, quienes formarán parte de la producción del evento.
Además del espectáculo, la organización aprovechará la enorme audiencia mundial para impulsar una campaña solidaria junto a Global Citizen, destinada a recaudar fondos para proyectos educativos y deportivos destinados a niños y jóvenes de distintos países.
Con todos estos ingredientes, la definición entre Argentina y España promete convertirse en una de las finales más espectaculares de la historia de los Mundiales, combinando fútbol, música y entretenimiento en una producción sin precedentes.
LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN DE LOS ESPECTÁCULOS DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026
Ceremonia de clausura:
- Post Malone
- Laura Pausini
- Nicole Scherzinger
- Robbie Williams
- IShowSpeed
- Tom Cruise
Show de medio tiempo:
- Justin Bieber
- Madonna
- Shakira
- BTS
- Gustavo Dudamel
- Burna Boy
- Coro PS22 Chorus
- Coldplay
- Plaza Sésamo
- Los Muppets
A QUÉ HORA SERÁ CEREMONIA DE CLAUSURA DEL MUNDIAL 2026
Horarios: 14:30 horas (Argentina) / 19:30 horas (España) / 13:30 (Nueva York, Estados Unidos)
Horarios en América: 14:30 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica)