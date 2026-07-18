La ceremonia de clausura y el show del entretiempo de la final del Mundial 2026: hora, artistas y todo lo que hay que saber

La FIFA prepara un espectáculo inédito para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Habrá una ceremonia de clausura, un show musical en el entretiempo y artistas de primer nivel internacional.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que también marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. La FIFA organizó una puesta en escena sin precedentes que incluirá una ceremonia de clausura y, por primera vez, un espectáculo musical durante el entretiempo al estilo del Super Bowl.

El encuentro se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y la fiesta comenzará mucho antes del pitazo inicial. Según el cronograma oficial, la ceremonia de clausura arrancará 90 minutos antes del partido, con un despliegue artístico y tecnológico que reunirá a figuras de la música, el entretenimiento y el deporte.

Un entretiempo que hará historia La gran novedad será el show del descanso, una innovación inédita en una final mundialista. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 17 minutos y contará con un escenario especialmente montado sobre el campo de juego, que será instalado y retirado en cuestión de minutos para no afectar el desarrollo del partido.

Entre los artistas confirmados figuran Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y la participación especial de Chris Martin, líder de Coldplay, quien estuvo a cargo de la dirección artística del evento. También participará el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

Una ceremonia con figuras internacionales La previa de la final también tendrá un fuerte componente de entretenimiento. La FIFA confirmó la presencia de Post Malone como uno de los principales protagonistas de la ceremonia de clausura, acompañado por otras celebridades internacionales como Robbie Williams y Tom Cruise, quienes formarán parte de la producción del evento.