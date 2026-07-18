    • 18 de julio de 2026 - 08:16

    Universitario visita a CPBM en Mendoza con la ilusión de volver al triunfo en el Regional

    Este sábado, desde las 14,30, Universitario se presentará como visitante por el Top 8 Oro en suelo mendocino.

    Visitante. Universitario se presentará en Mendoza por una nueva fecha del Top 8 Regional.

    Visitante. Universitario se presentará en Mendoza por una nueva fecha del Top 8 Regional.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario, el equipo sanjuanino que es parte del concierto regional del rugby, afrontará este sábado un duelo clave por la sexta fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. Desde las 14.30, enfrentará a CPBM en Mendoza con el arbitraje de Dante Diez.

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    Luego de la gran actuación frente al líder Los Tordos, Universitario buscará ratificar el crecimiento que viene mostrando en el certamen y regresar a la senda del triunfo cuando visite a Chacras, en un encuentro que puede resultar determinante en la lucha por los puestos de clasificación a los playoffs.

    La Uni llega con buenas sensaciones pese a la derrota de la fecha anterior. Ante el puntero del campeonato protagonizó un partido de alto nivel y cayó ajustadamente por 55-52, dejando en evidencia una evolución sostenida en su funcionamiento colectivo. Además, El compromiso de este sábado tendrá un valor especial, ya que ambos equipos comparten la quinta posición de la tabla. Un triunfo le permitiría a la "U" consolidarse en la zona media y mantenerse en la pelea por ingresar entre los cuatro mejores del torneo.

    Hasta el momento, Universitario registra una victoria frente a Teqüe (47-5) y cuatro derrotas ajustadas ante Marista (25-27), Liceo (24-35), Mendoza Rugby Club (29-33) y Los Tordos (52-55). Más allá de esos resultados, el equipo ha logrado sumar puntos bonus defensivos en cada una de sus caídas, reflejando su competitividad frente a los principales candidatos del Regional.

    Con un juego cada vez más sólido y la confianza que dejó la última presentación, Universitario buscará dar un paso importante en Mendoza y transformar el crecimiento mostrado en la cancha en una victoria que fortalezca sus aspiraciones dentro del Top 8 Oro.

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