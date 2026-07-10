    • 10 de julio de 2026 - 16:50

    Universitario dio batalla ante el líder del Regional Cuyano en Mendoza

    Universitario cayó ante Los Tordos en el marco de la quinta fecha del Regional Top 8 Oro en Mendoza.

    Caída. Universitario perdió en Mendoza ante Los Tordos por el Regional Cuyano.

    Caída. Universitario perdió en Mendoza ante Los Tordos por el Regional Cuyano.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Uni cayó 55-52 frente a Los Tordos en Mendoza, tras una destacada actuación por la quinta fecha del Top 8 Oro. El equipo sanjuanino peleó el partido hasta el final y volvió a mostrar su crecimiento competitivo.

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    Universitario protagonizó un gran encuentro en Mendoza y estuvo muy cerca de dar el golpe frente al líder e invicto del Top 8 Oro del Regional Cuyano. En un partido de alto vuelo, el equipo sanjuanino cayó por un ajustado 55-52 ante Los Tordos, dejando una imagen que refleja el crecimiento y la identidad de juego que viene construyendo.

    El encuentro comenzó con un ritmo intenso y un rival que hizo valer su jerarquía para tomar diferencias en la primera mitad. Sin embargo, La Uni nunca dejó de competir y respondió con carácter, sosteniendo su propuesta ofensiva y encontrando espacios para mantenerse siempre en partido.

    En el complemento, el equipo dirigido por Fernando Torcivia elevó su nivel, mostró personalidad para jugar de igual a igual y llevó la definición hasta los últimos minutos. Con entrega, compromiso y un juego dinámico, Universitario exigió al máximo al único invicto del certamen.

    Más allá del resultado, Universitario se vuelve de Mendoza con la certeza de haber competido de igual a igual frente a uno de los mejores equipos del torneo. Una actuación que fortalece al grupo y confirma que el camino de trabajo continúa dando pasos firmes en el Regional Cuyano.

    Síntesis

    Tantos

    Los Tordos 55

    Try: Facundo Tonón (x3), Juan Arnut, Juan D'angelo (x3), Martín Orrico, Gonzalo Intzes

    Conversión: Francisco Galdeano (x5) .

    Penal: -.

    Universitario 52

    Try: Geronimo Arabel, Geronimo Adarvez, Nicolás Martínez, Francisco Marcucci, Joaquín Sánchez, Lucas Buloz, try penal (scrum), Santiago Baldi

    Conversión: Geronimo Arabel (x5).

    Penal: -.

    Resultado parcial: Los Tordos 36-19 Universitario

    Amonestaciones

    Amarilla: Juan D'angelo (LTRC), Juan Bruno (LTRC).

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