Universitario dio batalla ante el líder del Regional Cuyano en Mendoza

Universitario cayó ante Los Tordos en el marco de la quinta fecha del Regional Top 8 Oro en Mendoza.

Caída. Universitario perdió en Mendoza ante Los Tordos por el Regional Cuyano.

La Uni cayó 55-52 frente a Los Tordos en Mendoza, tras una destacada actuación por la quinta fecha del Top 8 Oro. El equipo sanjuanino peleó el partido hasta el final y volvió a mostrar su crecimiento competitivo.

Universitario protagonizó un gran encuentro en Mendoza y estuvo muy cerca de dar el golpe frente al líder e invicto del Top 8 Oro del Regional Cuyano. En un partido de alto vuelo, el equipo sanjuanino cayó por un ajustado 55-52 ante Los Tordos, dejando una imagen que refleja el crecimiento y la identidad de juego que viene construyendo.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y un rival que hizo valer su jerarquía para tomar diferencias en la primera mitad. Sin embargo, La Uni nunca dejó de competir y respondió con carácter, sosteniendo su propuesta ofensiva y encontrando espacios para mantenerse siempre en partido.

En el complemento, el equipo dirigido por Fernando Torcivia elevó su nivel, mostró personalidad para jugar de igual a igual y llevó la definición hasta los últimos minutos. Con entrega, compromiso y un juego dinámico, Universitario exigió al máximo al único invicto del certamen.

Más allá del resultado, Universitario se vuelve de Mendoza con la certeza de haber competido de igual a igual frente a uno de los mejores equipos del torneo. Una actuación que fortalece al grupo y confirma que el camino de trabajo continúa dando pasos firmes en el Regional Cuyano.