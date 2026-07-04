Goleada de Universitario en su primer triunfo en el Regional Cuyano de rugby Top 8 Oro

Universitario derrotó con autoridad 47-05 a Teqüe de Mendoza por la cuarta fecha del Regional Top 8 Oro.

Goleada. Universitario se dio el gusto como local y goleó a los mendocinos en su primer triunfo en el Regional Cuyano.

Universitario consiguió una gran victoria en la cuarta fecha del Regional Cuyano Top 8 Oro al derrotar por un contundente 47 a 5 a Teqüe Rugby Club de Mendoza. En su primera presentación como local en el certamen, el quince sanjuanino ratificó el crecimiento que venía mostrando en las fechas anteriores y celebró su primer triunfo.

El equipo dirigido por Fernando "Yope" Torcivia fue ampliamente superior durante los 80 minutos. Desde el inicio impuso un ritmo intenso, dominó las formaciones fijas y encontró espacios para lastimar con un juego dinámico y efectivo. Esa superioridad quedó reflejada en el marcador, con seis tries que terminaron de construir una goleada contundente.

Teqüe intentó equilibrar el desarrollo del partido apelando a la disputa física y a bajar el ritmo del encuentro, pero nunca logró poner en aprietos al conjunto sanjuanino. La U mantuvo el control de las acciones, administró la posesión con inteligencia y mostró una sólida actuación tanto en defensa como en ataque.

Sobre el cierre, el quince mendocino encontró el try del descuento como premio a su insistencia, aunque no modificó el amplio dominio que ejerció Universitario durante toda la tarde.

Con esta victoria, la "U" suma confianza para afrontar lo que viene en el Regional Cuyano y confirma el buen momento colectivo que había insinuado en sus anteriores presentaciones, esta vez con un resultado que reflejó plenamente su rendimiento dentro de la cancha.