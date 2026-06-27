Universitario perdió en Mar del Plata y jugará el repechaje del Torneo del Interior B ante Huirapuca

Universitario Rugby Club finalizó este sábado su participación en la fase de grupos del Torneo del Interior B con una derrota por 28-20 frente a Mar del Plata Club, como visitante. El resultado dejó al conjunto sanjuanino sin chances de avanzar a los cuartos de final, aunque todavía tendrá un compromiso más en la competencia nacional.
El encuentro comenzó favorable para el equipo marplatense, que impuso condiciones desde el inicio y aprovechó los espacios para marcar diferencias. Con un juego dinámico y efectivo, el local se fue al descanso arriba por 22-6.
En el segundo tiempo llegó la reacción del conjunto dirigido por Fernando "Yope" Torcivia. Apoyado en el trabajo de sus forwards, el juego corto y una destacada actitud colectiva, Universitario logró descontar la diferencia y llegó a ponerse a solo dos puntos, alimentando la ilusión de revertir el marcador.
Sin embargo, la experiencia del conjunto local terminó inclinando la balanza en el tramo final. Dos penales le permitieron volver a estirar la ventaja y sellar el triunfo por 28-20.
Más allá de la derrota, Universitario volvió a mostrarse competitivo en uno de los certámenes más exigentes del rugby argentino, dejando una buena imagen frente a un rival de jerarquía.
Ahora el conjunto sanjuanino ya conoce cuál será su último desafío en el Torneo del Interior B. En el partido de repechaje deberá visitar a Huirapuca, en Tucumán, con el objetivo de cerrar de la mejor manera su campaña en el certamen nacional. El encuentro se disputará el 25 de julio.
Resumen de tantos
Mar del Plata Club 28
- Tries: Agustín Echarte y Joaquín Rojas (2).
- Conversiones: Santiago Rodríguez (2).
- Penales: Santiago Rodríguez y Pedro Hernández Coste (2).
Universitario 20
- Tries: try penal (scrum) y Joaquín Sánchez.
- Conversión: Gerónimo Arabel.
- Penales: Gerónimo Arabel (2).