Universitario perdió en Mar del Plata y jugará el repechaje del Torneo del Interior B ante Huirapuca

El conjunto sanjuanino cayó 28-20 frente a Mar del Plata Club en la última fecha de la fase de grupos.

Universitario Rugby Club finalizó este sábado su participación en la fase de grupos del Torneo del Interior B con una derrota por 28-20 frente a Mar del Plata Club, como visitante. El resultado dejó al conjunto sanjuanino sin chances de avanzar a los cuartos de final, aunque todavía tendrá un compromiso más en la competencia nacional.

El encuentro comenzó favorable para el equipo marplatense, que impuso condiciones desde el inicio y aprovechó los espacios para marcar diferencias. Con un juego dinámico y efectivo, el local se fue al descanso arriba por 22-6.

En el segundo tiempo llegó la reacción del conjunto dirigido por Fernando "Yope" Torcivia. Apoyado en el trabajo de sus forwards, el juego corto y una destacada actitud colectiva, Universitario logró descontar la diferencia y llegó a ponerse a solo dos puntos, alimentando la ilusión de revertir el marcador.

Sin embargo, la experiencia del conjunto local terminó inclinando la balanza en el tramo final. Dos penales le permitieron volver a estirar la ventaja y sellar el triunfo por 28-20.

Más allá de la derrota, Universitario volvió a mostrarse competitivo en uno de los certámenes más exigentes del rugby argentino, dejando una buena imagen frente a un rival de jerarquía.