Inglaterra derrotó a Panamá y se quedó con el primer puesto del Grupo L

Los ingleses derrotaron 2-0 a Panamá con goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Con este resultado finalizaron primeros en su zona y se clasificaron a los 16avos de final.

Inglaterra cumplió con los pronósticos y derrotó 2-0 a Panamá en la última fecha del Grupo L del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel resolvió un partido que se le había complicado en la primera mitad y aseguró el liderazgo de la zona con una sólida actuación en el complemento.

Durante los primeros 45 minutos, Panamá logró sostener el empate con un planteo defensivo ordenado y obligó a Inglaterra a trabajar más de la cuenta. Sin embargo, el dominio inglés terminó reflejándose en el marcador tras el descanso.

A los 62 minutos apareció Jude Bellingham para romper el cero y darle tranquilidad a los europeos. Apenas cinco minutos después, el propio mediocampista asistió a Harry Kane, que marcó de cabeza el 2-0 definitivo y alcanzó un nuevo récord al convertirse en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales, con 11 tantos.