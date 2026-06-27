    • 27 de junio de 2026 - 20:33

    Scaloni rota el equipo: la probable formación de Argentina ante Jordania

    El entrenador le dará minutos a aquellos que no fueron titulares en los dos primeros partidos de la Copa del Mundo. Messi será suplente y los únicos que repetirán son Dibu Martínez y Lautaro Martínez.

    Lionel Scaloni.

    Lionel Scaloni.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la clasificación a los 16avos de final y el liderazgo del Grupo J ya asegurados, Lionel Scaloni aprovechará el duelo de este sábado frente a Jordania para darle descanso a varios titulares habituales y brindarles minutos a futbolistas que tuvieron poca participación en el Mundial 2026.

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    La principal novedad será que Lionel Messi comenzará el encuentro en el banco de suplentes. El capitán, que fue decisivo en los dos primeros partidos y llega como máximo goleador del torneo, será preservado pensando en la fase eliminatoria, aunque no se descarta que sume algunos minutos durante el segundo tiempo.

    El equipo que tiene en mente Scaloni estaría integrado por: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

    La inclusión de varios habituales suplentes responde a la intención del cuerpo técnico de administrar cargas físicas y llegar con el plantel en óptimas condiciones al inicio de la etapa de eliminación directa.

    Argentina enfrentará a una selección de Jordania que ya quedó sin posibilidades de avanzar de ronda y buscará despedirse del certamen con una buena actuación. La Albiceleste, en cambio, intentará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal antes de enfocarse en el cruce de los 16avos de final.

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