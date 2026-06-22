Con una actuación brillante de Messi, Argentina venció 2-0 a Austria y avanzó a los 16avos de final

La Selección Argentina derrotó este lunes 2-0 a Austria en Dallas y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 . En un partido más complejo de lo esperado, el equipo de Lionel Scaloni encontró la diferencia gracias a una nueva actuación estelar de Lionel Messi, autor de los dos tantos del encuentro y nuevo máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

El conjunto albiceleste tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador apenas comenzado el partido. A los ocho minutos, Messi ejecutó un penal sancionado tras una infracción sobre Lautaro Martínez, pero su remate se fue desviado junto al palo izquierdo.

Lejos de derrumbarse, Austria ganó confianza y complicó a Argentina con una presión intensa en la mitad de la cancha y largos pasajes de posesión. El equipo sudamericano sufrió para encontrar fluidez en su juego y dependió de algunas intervenciones de Emiliano Martínez para mantener el arco en cero.

Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al empate, apareció el capitán. A los 38 minutos, Facundo Medina envió un centro rasante desde la izquierda y Messi definió de primera desde el punto penal para establecer el 1-0. El gol no solo le dio tranquilidad a Argentina, sino que además le permitió superar el récord del alemán Miroslav Klose y convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

En el complemento, Austria salió decidida a buscar la igualdad y generó algunas situaciones de riesgo, incluida una pelota parada que obligó a una buena respuesta del Dibu Martínez. Scaloni movió el banco con los ingresos de Nicolás Otamendi, Julián Álvarez, Nicolás González, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico para sostener la ventaja.

Argentina manejó mejor los tiempos en la segunda mitad y estuvo cerca del segundo tanto con un cabezazo de Nicolás González que pasó muy cerca del poste. También Messi tuvo otra chance clara, pero el arquero Alexander Schlager evitó el gol con una gran intervención.

Cuando el partido entraba en tiempo de descuento y Austria empujaba con centros al área, llegó el golpe definitivo. A los 94 minutos, tras una serie de rebotes dentro del área europea, Messi capturó la pelota y definió para sellar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Argentina consiguió su segunda victoria consecutiva en el Grupo J, alcanzó la clasificación a la próxima ronda y ratificó su candidatura al título. Además, Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol al ampliar su récord como máximo goleador de los Mundiales.