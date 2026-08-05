Crisis en Unión de Villa Krause: renuncias, paro del plantel y un operativo de los hinchas para recuperar el club

Atlético Unión atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La institución de Villa Krause enfrenta una fuerte crisis institucional, marcada por la renuncia de integrantes de la Comisión Directiva, un plantel que decidió no entrenarse por la falta de pago de salarios y una creciente preocupación de socios e hinchas, que este miércoles por la noche convocaron a una reunión para intentar encontrar una salida.

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¿Qué pasa en Unión de Villa Krause? De supercampeón del fútbol sanjuanino a una profunda crisis institucional

El encuentro se realizará a las 21 en el estadio Gigante de Rawson y reunirá a socios, simpatizantes y exdirigentes con un objetivo claro: reorganizar el club y comenzar a delinear una nueva conducción que permita sacar a la institución de la crisis.

Uno de los impulsores de la convocatoria es Eduardo Palacio, histórico hincha de Unión y actual integrante del futsal de la institución . En diálogo con DIARIO DE CUYO, aseguró que la intención es que el expresidente Ricardo Torres vuelva a encabezar un proyecto dirigencial, aunque aclaró que la prioridad es conformar una comisión sólida y evitar que el club quede nuevamente en manos de un reducido grupo de dirigentes.

Sabiendo que resta menos de un mes para el inicio del Regional Amateur que otorgará cuatro ascensos al Federal A y donde Unión es hoy uno de los clasificados por San Juan, el hincha azul fue claro: "Primero hay que arreglar la casa y después pensar en el Torneo Regional", resumió Palacio, quien remarcó que la situación actual supera incluso la crisis que vivió Unión cuando descendió de categoría años atrás.

El panorama deportivo tampoco es alentador. Lejos del año exitoso como fue el 2025 con Unión siendo el "Supercampeón" del fútbol sanjuanino, el Azul está atravesado por los problemas. Según explicó Palacio, el plantel de Primera decidió no entrenarse este miércoles como medida de fuerza debido a que se les adeudan tres meses de sueldo. Además, indicó que también existen importantes deudas por servicios y que el conflicto económico afecta a distintas áreas del club.

Algañaraz no renunció a la presidencia

De acuerdo con la información brindada por el dirigente, el presidente Luis Algañaraz y el secretario habrían presentado sus renuncias, quedando apenas algunos integrantes de la comisión en funciones, por lo que será necesario analizar cómo avanzar desde el punto de vista legal y estatutario.

Este medio se comunicó con Algañaraz quien negó haber presentado la renuncia: "No renuncié, estamos muy unidos y poniéndole esfuerzo y trabajo. No hay nada formal sobre eso", manifestó.

La crisis alcanza a todas las disciplinas de Unión de Villa Krause

En Villa Krause los problemas no se limitan al fútbol. Palacio afirmó que también hubo cambios y conflictos en hockey sobre patines, patinaje artístico y otras disciplinas que funcionan dentro del club, por lo que el objetivo de la reunión será comenzar un proceso de reconstrucción integral de la institución.

El referente aseguró que la solución no llegará de un día para otro y que la reunión de este miércoles será apenas el primer paso de un proceso que demandará tiempo y consenso entre los distintos sectores vinculados a Unión. Mientras tanto, el futuro deportivo aparece condicionado por la crisis económica y dirigencial, a menos de un mes del inicio del Torneo Regional Amateur.

El presente de Unión de Villa Krause es el reflejo de varios años de una conducción cuestionada por socios e hinchas. Las disputas internas, las denuncias por presuntos malos manejos administrativos, las dificultades económicas y la falta de consenso dirigencial fueron debilitando a una de las instituciones con mayor historia y convocatoria de San Juan, que hoy enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente.