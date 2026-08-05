Franco Mastantuono fue cedido a préstamo por el Real Madrid: jugará en un histórico club del fútbol europeo

Franco Mastantuono se convertirá en refuerzo de la Fiorentina tras el acuerdo definitivo alcanzado este martes con el Real Madrid. La operación, que se resolvió en las últimas horas, establece la cesión del mediocampista argentino al club italiano hasta junio de 2027 . La información fue confirmada por el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano.

“ÚLTIMA HORA: Franco Mastantuono cedido a la Fiorentina, ¡aquí vamos! Acuerdo alcanzado con el Real Madrid esta mañana, cesión del talento argentino que se une al club italiano. Mastantuono regresará al Real Madrid en junio de 2027”, escribió el comunicador italiano en su cuenta en la red social X.

El cierre de la negociación representa la culminación de una etapa de especulaciones y gestiones que involucraron a varios clubes europeos. Mastantuono, de 18 años, había sido adquirido por el Real Madrid en 2025 tras destacarse en River Plate, pero su proyección dentro del plantel principal quedó limitada por la alta competencia interna y la decisión del club español de priorizar el desarrollo de sus jóvenes valores mediante préstamos controlados.

De acuerdo a la información publicada días previos, la intención del Madrid siempre fue mantener la propiedad de los derechos federativos del futbolista y evitar cualquier opción de compra en la cesión . Este esquema, que replica el utilizado con otros talentos sudamericanos del club, garantiza que el jugador continúe su adaptación al fútbol europeo en una liga de máxima exigencia, bajo seguimiento constante de la dirigencia madridista.

El proceso de negociación incluyó propuestas de otros clubes, entre ellos River Plate , que intentó repatriar al mediocampista, así como ofertas de equipos de España, Francia e Inglaterra. Sin embargo, Real Madrid adoptó una postura firme respecto a la necesidad de que Mastantuono permanezca en Europa. En ese contexto, la Fiorentina fue el club que más avanzó en las conversaciones hasta lograr cerrar el acuerdo. Según detalló Fabrizio Romano en su canal de Youtube el pasado martes, “la Fiorentina está presionando para conseguir al jugador en préstamo del Real Madrid” y la última traba pendiente era la cobertura salarial , aspecto finalmente resuelto por estas horas.

La llegada de Mastantuono a la Fiorentina se concreta en un mercado de pases donde el club italiano busca potenciar su plantel.. El mediocampista argentino tendrá la oportunidad de sumar minutos en la Serie A, una competencia reconocida por su exigencia táctica y física, lo que le permitirá continuar su desarrollo en un entorno competitivo. La cesión, que se extiende hasta junio de 2027, implica que el jugador permanecerá una temporada completa en el fútbol italiano antes de regresar al club dueño de su pase.

Fiorentina, que apostó por el arribo de Fabio Grosso, de último paso por Sassuolo, como entrenador para esta temporada, viene de culminar en la 15° colocación en la Serie A, por lo que no disputará ninguna competencia europea. Dentro del plantel compartirá vestuario con su compatriota Nicolás Valentini, que regresó a la institución Viola tras un préstamo por Hellas Verona. Las figuras del elenco de Florencia son el arquero español David de Gea, el mediocampista Nicolò Fagioli y el delantero Moise Kean.

Además de Franco Mastantuono, en esta ventana de transferencias Fiorentina sumó a su plantilla al mediocampista Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), el volante Arthur Atta (Udinese), el marcador central Viery (Gremio), el volante ofensivo Giovanni Fabbian (Bologna), el mediocentro Marco Brescianini (Atalanta), el marcador central Víctro Valdepeñas (Real Madrid Castilla) y trajo a préstamo a los defensores Joao Mario (Juventus), Alex Jiménez (Bournemouth) y Rudu Dragusin (Tottenham).

Durante su primera campaña en el Real Madrid, Mastantuono disputó 35 partidos oficiales, marcó tres goles y aportó una asistencia. Su rendimiento se vio condicionado por una lesión en el pubis y una suspensión, además de la fuerte competencia en la plantilla dirigida por José Mourinho. El plantel merengue cuenta con nombres consolidados en su sector, como Federico Valverde, Brahim Díaz, Arda Güler y Bernardo Silva, lo que redujo las posibilidades de continuidad del argentino en el equipo principal para la temporada 2026/2027.