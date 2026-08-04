La nutrición también juega: Desamparados apuesta a la formación integral de sus jugadores de Inferiores

La iniciativa, impulsada por la Agrupación Raíces Puyutanas, comenzó con una capacitación destinada a los futbolistas de la categoría Sub 13 y sus familias.

La Agrupación Raíces Puyutanas dio inicio al "Ciclo de Charlas de Nutrición Deportiva", una propuesta orientada a fortalecer la formación integral de los futbolistas de las divisiones inferiores del Club Sportivo Desamparados. La primera jornada se desarrolló el lunes y estuvo a cargo de la licenciada Fátima Portillo.

La actividad estuvo destinada a los jugadores de la categoría Sub 13 (clases 2013 y 2014), quienes participaron acompañados por sus padres. La iniciativa nació con el propósito de brindar herramientas que permitan comprender la importancia de una alimentación adecuada durante la etapa de formación deportiva, especialmente en el contexto de los torneos competitivos que afrontan las inferiores del club.

Durante la capacitación se abordaron conceptos vinculados con la alimentación y la hidratación como pilares del rendimiento deportivo. Entre los principales objetivos se destacó la búsqueda de un mejor desempeño en la competencia, una recuperación muscular más eficiente, el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular, la prevención de lesiones y la promoción de un óptimo estado de salud y bienestar.

Además de los contenidos técnicos, la propuesta apunta a que los jóvenes incorporen hábitos saludables que puedan trasladar a su vida cotidiana, favoreciendo tanto su crecimiento como deportistas como su desarrollo personal.

Desde la Agrupación Raíces Puyutanas, (un grupo de socios, hinchas y colaboradores que vienen encabezando distintas movidas por el club), destacaron el acompañamiento de la Comisión Directiva del club por facilitar las instalaciones y convocar a los jugadores, así como el compromiso de profesores, coordinadores y colaboradores que hicieron posible la realización de la actividad. También agradecieron el aporte de quienes colaboraron con la organización, desde la compra de números de la tómbola para financiar el proyecto hasta el préstamo de mobiliario y las tareas logísticas necesarias para el desarrollo de la jornada.