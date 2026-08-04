    • 4 de agosto de 2026 - 17:35

    Mountain bike en Huaco: llega la segunda edición del "Desafío al Nido del Águila"

    Este próximo domingo, segunda edición en Huaco de una carrera de mountain bike que llegó para instalarse entre las mejores.

    HUACO
    HUACO1
    Por Ariel Poblete

    Pasó aquella primera edición y para el Mountain Bike de Huaco fue materia aprobada pero a la vez, el tremendo desafío de organizar la segunda con mejoras. Y así se dio para que este próximo domingo, sea realidad la Segunda Edición del Desafío Al Nido del Aguila.

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    Será en dos distancias, con 32K para los Promocionales y 46K para los Competitivos con las correspondientes categorías que dividen al pelotón. En Promocionales estarán Damas A, B y C, al igual que en Varones. Mientras que en Master Varones serán categorías D y E, mientras que Master Damas será en categoría C. Menores será de 11 a 14 años y en E-Bike, división Unica. Para los Competitivos, las categorías serán Elite, Sub 23, Master A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Damas Elite Unica y Damas Master A y B.

    El Desafío partirá a las 10,45 desde la Plaza Principal de Huaco, pero desde las 9,15 del domingo ya estará el proceso de Acreditación en marcha y además, la concentración para todo el pelotón.

    Las inscripciones están abiertas y permanecerán así incluso hasta el mismo día del Desafío, por lo que quienes estén interesados en registrarse podrán hacerlo al link https://forms.gle/J3LfuU4vAqsK1cFm7.

    Leandro Olivares es uno de los organizadores de la prueba que cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Jáchal, Boxsa, Piedra Libre y Ocean Bike, explicó las sensaciones para esta nueva edición: 'En 2025 dimos el primer paso y fue bueno, pero quedaron detalles, cosas a mejorar que las tuvimos en cuenta y ahora las pusimos en la mesa. Esperamos tener un gran pelotón porque la carrera se ganó un lugarcito entre las preferencias de los bikers y para Huaco es una fiesta. Tiene un circuito que recorre el borde de la ruta 40, pasa por el río, quebradas y demás. Una prueba completa que tendrá un gran nivel competitivo'.

    Huaco se viste de ciclismo y el Mountain Bike de calidad se traslada al este de Jáchal sabiendo que el Desafío al Nido del Aguila llegó para quedarse.

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