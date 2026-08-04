    • 4 de agosto de 2026 - 17:32

    Orrego encabezó la inauguración de la etapa final provincial de los Juegos Deportivos Evita 2026

    La etapa decisiva fue inaugurada por el gobernador Marcelo Orrego en el estadio Aldo Cantoni. Más de 2.500 deportistas competirán en busca de un lugar en la instancia nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan dio inicio este martes a la etapa final provincial de los Juegos Deportivos Evita 2026 con un acto realizado en el estadio Aldo Cantoni, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. La ceremonia reunió a cerca de mil personas provenientes de los 19 departamentos de la provincia y marcó el comienzo de una semana de intensa actividad deportiva que tendrá a más de 2.500 participantes en competencia.

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    El mandatario provincial estuvo acompañado por el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; el presidente de la Agencia San Juan Deporte, Pablo Aubone; el director de Políticas Educativas e Inclusivas, Julián Suraci, junto a otras autoridades de la Secretaría de Deporte y deportistas que representarán a sus comunidades en una de las competencias más convocantes del calendario deportivo argentino.

    Durante su discurso, Orrego destacó la importancia que el Gobierno provincial otorga al deporte como herramienta de inclusión y desarrollo. "En San Juan el deporte es política de Estado. Este esfuerzo del Gobierno provincial en apoyar esta competencia de los Juegos Evita, la más federal porque están representados todos los departamentos, es una muestra de ello. El deporte une; esta competencia es un claro ejemplo con deportistas juveniles, adultos mayores y el deporte adaptado. Todos compiten, todos tienen lugar", afirmó.

    La etapa final provincial se desarrollará entre el 4 y el 10 de agosto, con competencias en disciplinas correspondientes a las categorías juveniles, personas mayores y deporte adaptado. El certamen mantiene el espíritu inclusivo que caracteriza a los Juegos Evita, promoviendo la igualdad de oportunidades y valores como el respeto, el compromiso, la solidaridad, el trabajo en equipo y el esfuerzo.

    A lo largo de la semana, los representantes de los 19 departamentos buscarán asegurar su clasificación a la etapa nacional, luego de meses de preparación junto a entrenadores, familias e instituciones deportivas que acompañan el crecimiento de cada atleta.

    Para el desarrollo del evento, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, dispuso un importante operativo logístico y organizativo con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las competencias y facilitar la participación de miles de sanjuaninos.

    Más allá de la competencia, los Juegos Deportivos Evita continúan consolidándose como uno de los principales programas de integración deportiva y social del país, brindando a niños, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad un espacio para desarrollarse, compartir experiencias y fortalecer vínculos. Una nueva edición que reafirma al deporte como una política pública orientada a la inclusión y al desarrollo de toda la comunidad sanjuanina.

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