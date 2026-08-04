    • 4 de agosto de 2026 - 12:41

    River cerró la incorporación de Francisco Ortega: el lateral izquierdo llega desde el Olympiakos de Grecia

    El ex Vélez vuelve al futbol argentino

    River cerró la incorporación de Francisco Ortega: el lateral izquierdo llega desde el Olympiakos de Grecia

    River cerró la incorporación de Francisco Ortega: el lateral izquierdo llega desde el Olympiakos de Grecia

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    River concretó la llegada del lateral izquierdo Francisco Ortega, quien se convertirá en nuevo jugador del Millonario tras alcanzarse un acuerdo con Olympiakos de Grecia. El defensor arribará en las próximas horas al país para realizar la revisión médica y firmar su contrato.

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    La operación se cerró en una cifra cercana a los cinco millones de dólares, luego de que el futbolista manifestara su intención de regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River. La dirigencia aceleró las negociaciones con el objetivo de contar con el ex Vélez para los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que el equipo sufrirá la baja de Marcos Acuña por lesión.

    Con esta incorporación, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet suma su octavo refuerzo en un mercado de pases con intensa actividad. Ortega llega para cubrir el sector izquierdo de la defensa mientras Acuña transita la recuperación de una lesión muscular y, posteriormente, competir por un lugar cuando el campeón del mundo vuelva a estar disponible.

    La necesidad de reforzar esa posición se hizo evidente en los últimos encuentros, donde el entrenador debió improvisar variantes debido a la falta de especialistas en el puesto.

    A sus 27 años, Ortega llega con una importante experiencia. Tras consolidarse en Vélez, donde disputó más de 150 partidos, emigró en 2023 a Olympiakos, club con el que superó el centenar de presentaciones y conquistó cuatro títulos. Su destacado nivel incluso le permitió integrar convocatorias de la Selección argentina, aunque todavía no pudo debutar oficialmente con la camiseta albiceleste.

    River continúa así reforzando su plantel con la mira puesta en pelear tanto la Copa Sudamericana como el Torneo Clausura.

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