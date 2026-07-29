    • 29 de julio de 2026 - 22:01

    River Plate perdió ante Gimnasia y Esgrima en La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura

    River perdió por 1-0 frente al Lobo, en La Plata, por la segunda fecha de la Zona B del Clausura. Es su tercera derrota al hilo en el inicio del semestre.

    Otro golpe para River.

    Otro golpe para River.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Millonario no hizo pie en ningún momento en el estadio Juan Carmelo Zerillo, casi ni generó situaciones de peligro y lo perdió sobre el final. Alexis Steimbach, de cabeza, convirtió el gol de la victoria para el Tripero, que consiguió su primer triunfo en el campeonato.

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    Eduardo Coudet no encuentra el rumbo para River: lleva tres derrotas al hilo en el inicio del semestre (dos por el Clausura y la eliminación contra Aldosivi en la Copa Argentina). Encima, se lesionaron Marcos Acuña y Mauro Arambarri. Un inicio de semestre para el olvido para el conjunto de Núñez.

    La próxima presentación del Millonario será frente a Rosario Central, como local en el Monumental, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, el domingo 2 de agosto desde las 19.15.

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