River Plate perdió ante Gimnasia y Esgrima en La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura

River perdió por 1-0 frente al Lobo, en La Plata, por la segunda fecha de la Zona B del Clausura. Es su tercera derrota al hilo en el inicio del semestre.

El Millonario no hizo pie en ningún momento en el estadio Juan Carmelo Zerillo, casi ni generó situaciones de peligro y lo perdió sobre el final. Alexis Steimbach, de cabeza, convirtió el gol de la victoria para el Tripero, que consiguió su primer triunfo en el campeonato.

Eduardo Coudet no encuentra el rumbo para River: lleva tres derrotas al hilo en el inicio del semestre (dos por el Clausura y la eliminación contra Aldosivi en la Copa Argentina). Encima, se lesionaron Marcos Acuña y Mauro Arambarri. Un inicio de semestre para el olvido para el conjunto de Núñez.