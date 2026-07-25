River Plate anunció la salida de Juanfer Quintero después de que el futbolista cuestionara al Chacho Coudet

El colombiano, que no iba a ser tenido en cuenta por Coudet, rescindió su contrato de común acuerdo. River Plate lo anunció en un comunicado.

River Plate anunció que acordó la rescisión del vínculo contractual “de común acuerdo” con Juan Fernando Quintero, según detalló un comunicado oficial del club. En el texto, la institución destacó “el talento de Juanfer” y afirmó que su “aporte fundamental en el momento más decisivo” quedará “para siempre en la historia grande” del club.

El colombiano había quedado en una posición incómoda dentro del club: River le concedió una semana más de licencia por motivos personales, pero el mediocampista cuestionó públicamente a Eduardo Coudet en una entrevista y planteó que no era prioridad futbolística para el entrenador, una definición que sembró interrogantes sobre su futuro en el plantel.

El colombiano de 33 años había pedido extender hasta el jueves 30 de julio el permiso para reincorporarse tras su participación en el Mundial con su seleccionado nacional. Según se informó, se hallaba en Miami por una situación personal y en los siguientes días tenía estipulado viajar a Medellín para continuar ese proceso, mientras se entrenaba por su cuenta. En medio de esta situación, River fue eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi y el técnico lo instó en conferencia de prensa a presentarse en los entrenamientos. “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”, mencionó Juanfer en una entrevista con ESPN.

El volante explicó públicamente que antes del Mundial había tratado su situación con el presidente Stefano Di Carlo, con quien aseguró mantener una muy buena relación. “El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado otra con el presidente. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenga conocimiento de la situación. Yo tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial”, afirmó.

Quintero también vinculó su malestar con el lugar que ocupó en el último ciclo bajo las órdenes del técnico. “Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mayor continuidad, incluso en la final jugué solo cinco minutos”, dijo, en alusión al escaso protagonismo que tuvo en el tramo más reciente y el duelo decisivo por el Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba. El colombiano remarcó que no mantenía un conflicto personal con Coudet, pero dejó en claro que la diferencia era deportiva: “Como persona tengo la mejor, no tengo problemas con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente. Eso tampoco es problema, es el entrenador de River, tiene su mérito”.