Fin de la novela: River Plate acordó con Tigres y rompió el mercado al fichar a Ángel Correa

Tras algunas ideas y vueltas entre el club argentino y el mexicano, el ex Atlético de Madrid continuará su carrera en el Millonario. Llega este jueves al país

Luego de una negociación que se dilató más de lo esperado y tuvo varios capítulos, la novela del mercado de pases que tenía a Ángel Correa como protagonista tuvo su punto final.

El delantero será refuerzo del club tras alcanzar un acuerdo definitivo con Tigres de México, poniendo fin a varias semanas de negociaciones y versiones cruzadas. El futbolista de 31 años firmará contrato hasta diciembre de 2029 y ya se encuentra en viaje a la Argentina para incorporarse de inmediato al plantel que dirige Eduardo Coudet.

Según detallaron fuentes del Millonario, el traspaso se cerró en 15 millones de dólares en todo concepto (desde México advierten que se sumó una cláusula que podría ascender la operación en 2 millones). El acuerdo contempla además un contrato de tres años y medio para el delantero (diciembre de 2029), que tuvo pasos previos por San Lorenzo, Atlético Madrid y Tigres de México.

Tras varios días de incertidumbre y versiones sobre un posible giro en la negociación, el Millonario logró asegurar uno de los fichajes más esperados del semestre. La transferencia se confirmó luego de una jornada de intensos llamados y ajustes entre las partes, tras algunos cambios de condiciones planteados desde el club mexicano que durante horas pusieron en duda la operación.

El delantero, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, había manifestado públicamente su deseo de regresar al fútbol local. Correa ya había acordado las condiciones de su contrato con River durante sus vacaciones en Madrid. La oficialización del pase se concretó por la noche del miércoles, a pocos días del inicio del Torneo Clausura.