    • 3 de agosto de 2026 - 13:04

    "Los cagones no hacen historia": el duro mensaje de Chacho Coudet que encendió aún más la crisis de River

    El entrenador utilizó su estado de WhatsApp para publicar una frase desafiante tras la quinta derrota consecutiva del equipo en torneos de AFA. No explicó a quién estaba dirigida, pero generó polémica en el momento más delicado de su ciclo.

    El explosivo mensaje de Coudet que sacudió a River

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    La publicación salió a la luz a través de Javier Gil Navarro, Patricio Balbi y Renzo Patanich, los periodistas que cubren diariamente al club. Balbi compartió en X una captura del estado y señaló que, aunque el técnico no habló ante los medios, el mensaje dejaba clara su postura tras un nuevo golpe deportivo.

    El periodista Juan Patricio Balbi difundió la frase que Coudet publicó en su estado de WhatsApp tras la derrota de River. Vía X (@juanbalbi9)

    El contenido generó distintas interpretaciones dentro del mundo River. Al no haber una aclaración del entrenador, no puede establecerse si estuvo dirigido al plantel, a los dirigentes, a sus críticos o si fue una expresión personal para mostrar que no piensa rendirse.

    Un mensaje desafiante en el peor momento de su ciclo

    La frase apareció después de la derrota por 1 a 0 frente a Rosario Central, resultado que profundizó el mal momento futbolístico y provocó silbidos y muestras de enojo por parte de los hinchas en el estadio Monumental. River acumuló así su quinta caída consecutiva en competencias organizadas por la AFA.

    En lugar de adoptar un perfil bajo, Coudet recurrió a una expresión frontal que rápidamente se convirtió en tema de discusión. La publicación fue leída como una señal de resistencia del entrenador ante las críticas por el rendimiento colectivo, los planteos tácticos y una sucesión de resultados que puso su continuidad bajo presión.

    El mensaje también abrió un interrogante por el tono elegido. En plena crisis, la frase puede funcionar como una arenga para intentar revertir el escenario, pero también expone la tensión que rodea al cuerpo técnico y alimenta las especulaciones sobre una posible ruptura interna.

    Coudet atraviesa el tramo más complejo desde su llegada al banco del Millonario. Con el equipo sin respuestas y el malestar de los hinchas en aumento, cada gesto del entrenador queda bajo análisis. Esta vez no fue una declaración ante las cámaras, sino un estado privado que terminó haciéndose público y agregó todavía más ruido a un presente cargado de incertidumbre.

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