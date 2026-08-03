Qué sanción recibirá River por lo que ocurrió después del partido con Rosario Central

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La derrota de River por 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental no solo dejó un clima de malestar por el presente futbolístico del equipo, sino que además derivará en una sanción económica para el club por incumplir el reglamento de la Liga Profesional.

Por decisión de la dirigencia, el entrenador Eduardo Coudet y los futbolistas no realizaron declaraciones a la prensa antes ni después del encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura. La medida incluyó la suspensión de la conferencia de prensa obligatoria y la ausencia de entrevistas televisivas y en la zona mixta.

Como consecuencia, River recibirá tres multas económicas previstas en el reglamento por incumplir con las obligaciones de atención a los medios. La primera sanción corresponde a la ausencia de Coudet en la conferencia de prensa posterior al partido y equivale al valor bruto de 250 entradas generales.

A esa multa se suman otras dos: una equivalente a 100 entradas generales por no designar a un futbolista para brindar declaraciones antes del encuentro y otra de 200 entradas generales por no realizar entrevistas al término del partido, tanto en el campo de juego como en la zona mixta.

No es la primera vez que el club incurre en esta falta durante el actual Torneo Clausura. En la primera fecha, luego de la derrota ante Barracas Central, tampoco se realizó la conferencia de prensa reglamentaria. En aquella ocasión, Ariel Broggi, quien reemplazó a Coudet por una sanción disciplinaria, tampoco habló con los medios, lo que también derivó en una sanción para la institución.