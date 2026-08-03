El Monumental estalló contra los jugadores de River, dirigentes y Coudet, mientras los hinchas pidieron el regreso de Ramón Díaz

Con una nueva derrota, esta vez 1 a 0 frente a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura, River profundizó su crisis deportiva y el descontento de los hinchas se hizo sentir con fuerza en el estadio Monumental. Los cánticos contra jugadores, cuerpo técnico y dirigentes dominaron el cierre de una noche marcada por la bronca.

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River Plate perdió con Rosario Central en el Monumental, sufrió su tercera derrota seguida en el Clausura y profundizó su crisis

El clima fue tenso desde antes del inicio del partido. Durante la presentación de los equipos, varios futbolistas fueron silbados por el público y el entrenador Eduardo Coudet también recibió reprobación, aunque en menor medida.

Tras el gol en contra de Nicolás Otamendi, que terminó siendo el único tanto del encuentro, comenzaron a bajar desde las tribunas los tradicionales cánticos de protesta. En el entretiempo volvieron los silbidos y, con el correr de los minutos, la impaciencia se transformó en un fuerte reclamo generalizado.

Sobre el final del encuentro, cuando Rosario Central estuvo cerca de ampliar la ventaja en un contraataque, el Monumental explotó. Desde los cuatro sectores del estadio se escucharon canciones contra el plantel, luego contra la Comisión Directiva y finalmente el contundente "que se vayan todos", reflejando el malestar de los simpatizantes por el presente del equipo.

Una vez consumada la derrota, los silbidos acompañaron la salida de los jugadores, mientras que en los pasillos y el hall del estadio un grupo de hinchas comenzó a cantar por el regreso de Ramón Díaz.

El entrenador riojano, que se encuentra sin club desde su salida del Internacional de Porto Alegre, es uno de los técnicos más exitosos de la historia de River. Dirigió al equipo en tres ciclos, conquistó nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 1996, y dejó un fuerte vínculo con los hinchas.

El malestar no es nuevo. River arrastra una serie de malos resultados desde el tramo final de la temporada pasada, situación que provocó la salida de Marcelo Gallardo y la llegada de Coudet. Sin embargo, la derrota frente a Rosario Central significó la quinta caída consecutiva en torneos de AFA, una racha que agrava la crisis futbolística del club.

Además del rendimiento del equipo, los simpatizantes también apuntaron contra la conducción institucional por las incorporaciones que no cumplieron las expectativas y por decisiones relacionadas con el manejo del plantel, dejando en evidencia que el descontento ya no alcanza solamente al campo de juego.