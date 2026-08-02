    • 2 de agosto de 2026 - 19:29

    River Plate perdió con Rosario Central en el Monumental, sufrió su tercera derrota seguida en el Clausura y profundizó su crisis

    El Millonario cayó 1-0 frente a Rosario Central en el Estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura, sigue sin sumar puntos y registró su peor inicio de campeonato en 32 años.

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    Foto gentileza Clarín. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River Plate atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. El equipo de Eduardo Coudet perdió 1-0 ante Rosario Central en el Estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura y continúa sin sumar unidades en el certamen, acumulando tres derrotas consecutivas.

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    La Banda afrontó el compromiso con una baja sensible, ya que no pudo contar con Ángel Correa debido a un traumatismo en el muslo derecho. Además, el conjunto de Núñez llegó a cinco caídas consecutivas en el fútbol argentino, una racha que incluye las tres presentaciones del Torneo Clausura, la final perdida frente a Belgrano y la eliminación en la Copa Argentina.

    Durante la primera mitad, River tuvo muchas dificultades para generar situaciones de peligro frente al arco defendido por Jeremías Ledesma. Su oportunidad más clara estuvo en los pies de Lautaro Pereyra, quien desperdició un mano a mano. En contrapartida, Rosario Central encontró espacios por las bandas y complicó constantemente a la defensa local.

    La apertura del marcador llegó a los 26 minutos. Tras un centro rasante de Jaminton Campaz, Nicolás Otamendi intentó despejar deslizándose, pero terminó desviando el balón hacia su propio arco y venció a Santiago Beltrán para establecer el 1-0 a favor del Canalla.

    Foto gentileza Clarín.

    Foto gentileza Clarín.

    En el segundo tiempo, Rosario Central mantuvo su estrategia, aunque retrasó sus líneas para defender cerca de su área. Apenas iniciado el complemento, Ignacio Ovando salvó a su equipo con un despeje sobre la línea y, minutos después, Jeremías Ledesma evitó el empate con una gran intervención ante un remate de Lucas Beltrán.

    El conjunto rosarino también dispuso de varias oportunidades para ampliar la ventaja mediante contragolpes, aunque Jaminton Campaz falló dos mano a mano consecutivos gracias a las intervenciones del arquero Santiago Beltrán.

    Ni siquiera la expulsión de Emanuel Coronel en el último cuarto de hora modificó el desarrollo del encuentro. Con un jugador menos, Rosario Central resistió los ataques finales y se llevó una valiosa victoria del Monumental.

    La derrota dejó un dato preocupante para River Plate: el equipo rompió una racha de 32 años, ya que no comenzaba un campeonato con tres derrotas consecutivas desde el Clausura 1994.

    En la próxima jornada del Torneo Clausura, River Plate visitará a Tigre este sábado desde las 17:00 en Victoria, con la obligación de revertir su presente. Por su parte, Rosario Central recibirá a Aldosivi el viernes a las 19:30 en el Gigante de Arroyito, con el objetivo de prolongar su buen momento.

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