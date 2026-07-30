La provocativa reacción de Juanfer Quintero a un posteo con una declaración de Coudet sobre la derrota de River

La salida de Juan Fernando Quintero generó un gran debate en River. El mediocampista aseguró que no era prioridad para el entrenador Eduardo Coudet y rescindió su contrato. Sin embargo, en las últimas horas, tuvo una llamativa reacción en medio de la crisis que sufre el Millonario.

¿Se va Juanfer de River? Sus diferencias con Coudet y la charla que definirá su futuro

Luego de la derrota ante Gimnasia por el Torneo Clausura, el Chacho quedó muy golpeado y dio una conferencia de prensa en un clima de tensión. Intentó explicar el mal momento del equipo y dio una declaración que no pasó desapercibida.

“Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol, el pase distinto. En River vas a jugar en los últimos treinta metros; tenés que encontrar ese pase distinto. Pero no está sucediendo”, aseguró.

Este recorte de video se viralizó en las redes sociales y los hinchas apuntaron a que esas características las tenía Quintero. Tanto es así que el futbolista colombiano le dio “Me gusta” a una publicación en Instagram con esta declaración.

Por supuesto, esta reacción no pasó desapercibida y hubo opiniones encontradas entre los usuarios.

Las declaraciones de Eduardo Coudet en conferencia de prensa

“Muy difícil el momento, hay que trabajar. Tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. No logramos, tenemos mucho la pelota, pero no estamos logrando desequilibrar y lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que tenemos la pelota. Evidentemente, no estamos derechos. No ligamos nada y hay que trabajar”.

“No estamos acostumbrados a esta situación. La planificación nos está llevando más de lo que todos pensábamos, pero tengo claro en dónde estoy y que River no te da tiempo ni margen. Hay que ganar y ganar mucho”.

“Podríamos hablar de mil cosas, de que casi no hemos trabajado con los que han llegado o que jugadores, que por distintas situaciones no hemos tenido tiempo para que encuentren su mejor ritmo y versión, pero hay que ganar”.

“No creo que pase por la intensidad; aparte de la cantidad de tiempo que tenemos, la pelota casi no permitimos que el rival juegue. Son más jugadas a favor que generamos por no terminar la jugada, o algún contragolpe por tener líneas adelantadas. No pasa por ahí. Me parece que tendríamos que desequilibrar mucho más, generar muchas más situaciones de gol y no lo estamos logrando”.

“Es una de las situaciones más difíciles, no solo en River, sino a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado hacer que un equipo juegue como uno quiere. Es tiempo y trabajo. Están llegando jugadores buenos, vamos a traer muchos jugadores más, necesitamos tres o cuatro jugadores más en distintas posiciones. Esto no pasa muy seguido”.

Sobre los borrados: “Yo opiné del tema y no es un tema de qué quiero. No soy yo el indicado para hablarlo”.