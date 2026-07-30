Turismo Carretera en El Villicum: cómo quedó el cronograma tras los cambios oficiales

La llegada del Turismo Carretera (TC) al Circuito San Juan Villicum para disputar una nueva fecha del calendario sufrió modificaciones obligatorias. Debido a la tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto, que enlutó a la provincia, el Gobierno decretó el duelo oficial.
Ante este escenario de profundo pesar, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), en coordinación con las autoridades locales, rediseñó las actividades institucionales previas al evento automovilístico.
Actividades suspendidas: qué eventos no se realizarán
Por respeto al luto provincial y la suspensión de actos oficiales y recreativos, la agenda sufrió importantes recortes:
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Cancelación de la caravana: Quedó totalmente suspendida la tradicional exhibición de autos y pilotos por las calles de San Juan que servía como previa para el público.
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Sin eventos masivos ni shows: Se levantaron las acciones promocionales abiertas a la comunidad y los espectáculos artísticos previstos para acompañar la categoría.
Sorteo del Desafío de las Estrellas: cómo será sin público
A pesar de los cambios, el esperado sorteo de grilla para la carrera especial se mantendrá en pie, pero con una modalidad estricta:
11:05 a 11:25: Primer entrenamiento - Grupo A.
11:29 a 11:39: Prueba de funcionamiento - Grupo A.
11:43 a 12:03: Primer entrenamiento - Grupo B.
12:07 a 12:17: Prueba de funcionamiento - Grupo B.
12:21 a 12:41: Primer entrenamiento - Grupo C.
12:45 a 12:55: Prueba de funcionamiento - Grupo C.
14:10 a 14:30: Segundo entrenamiento - Grupo A.
14:35 a 14:55: Segundo entrenamiento - Grupo B.
Domingo 2 de agosto
12:50: Final del Desafío de las Estrellas, pactada a 66 vueltas o un máximo de 120 minutos.
La décima edición de esta competencia especial tendrá nuevamente la particularidad de que la grilla de partida será definida por sorteo, un formato que convierte a la carrera en una de las más atractivas e impredecibles del calendario del Turismo Carretera.