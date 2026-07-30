Turismo Carretera en El Villicum: cómo quedó el cronograma tras los cambios oficiales

Tras el trágico accidente aéreo en Valle Fértil, la ACTC y el Gobierno de San Juan reestructuraron la agenda previa del Turismo Carretera en el Villicum.

Circuito San Juan Villicum para disputar una nueva fecha del calendario sufrió modificaciones obligatorias.

La llegada del Turismo Carretera (TC) al Circuito San Juan Villicum para disputar una nueva fecha del calendario sufrió modificaciones obligatorias. Debido a la tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto, que enlutó a la provincia, el Gobierno decretó el duelo oficial.

Ante este escenario de profundo pesar, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), en coordinación con las autoridades locales, rediseñó las actividades institucionales previas al evento automovilístico.

Actividades suspendidas: qué eventos no se realizarán Por respeto al luto provincial y la suspensión de actos oficiales y recreativos, la agenda sufrió importantes recortes:

Cancelación de la caravana: Quedó totalmente suspendida la tradicional exhibición de autos y pilotos por las calles de San Juan que servía como previa para el público.

Sin eventos masivos ni shows: Se levantaron las acciones promocionales abiertas a la comunidad y los espectáculos artísticos previstos para acompañar la categoría. Sorteo del Desafío de las Estrellas: cómo será sin público A pesar de los cambios, el esperado sorteo de grilla para la carrera especial se mantendrá en pie, pero con una modalidad estricta:

Cuándo: Viernes a las 19:00.

Dónde: En las instalaciones del autódromo El Villicum , de forma interna y sin presencia de público .

Transmisión: Los fanáticos podrán seguirlo en vivo a través de las plataformas digitales y canales oficiales de la ACTC y medios asociados. ¿Qué pasa con la actividad en pista? Sábado 1 de agosto