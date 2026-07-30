    • 30 de julio de 2026 - 19:32

    Partidazo y lluvia de goles en la segunda fecha del Clausura de la Serie A1 que lideran Argentino y Richet

    La segunda jornada del Clausura dejó casi 50 goles, una victoria ajustada de Lomas sobre Aberastain y una contundente goleada de Sindicato ante Valenciano.

    Foto: Gentileza Emiliano Schlamelcher

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La segunda fecha del Torneo Clausura de la Serie A1 del hockey sobre patines sanjuanino disputada el miércoles por la noche ofreció una jornada cargada de emociones, con muchos goles y partidos de alto voltaje.

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    La goleada más amplia de la noche fue la de Sindicato, que aplastó 8-3 a Valenciano, en una actuación contundente para sumar tres puntos importantes.

    Otro de los triunfos destacados fue el de Richet Zapata, que se impuso 5-2 sobre Altos de San Juan, mientras que Bancaria derrotó 5-3 a UVT en otro duelo con varias emociones.

    El encuentro más parejo de la fecha se vivió entre Aberastain y Lomas de Rivadavia, donde el conjunto visitante se quedó con un ajustado 6-5 en un verdadero partidazo que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

    También hubo festejo para Concepción Patín Club, que venció 3-2 a Hispano, y para Club Argentino, que superó 4-3 a Olimpia en otro compromiso muy disputado.

    Con seis partidos y 49 goles convertidos, la segunda fecha ratificó el gran nivel ofensivo que viene mostrando el Torneo Clausura de la Serie A1, que promete una temporada apasionante en el hockey sobre patines sanjuanino.

    Los líderes son Richet y Argentino con 6 puntos, mientras que Bancaria y Lomas siguen con 4, Olimpia, SEC, Valenciano, Concepción y Aberastain suman 3, y cierran Hispano, Altos San Juan y UVT sin unidades.

    Resultados de la 2ª fecha

    Richet Zapata 5-2 Altos de San Juan

    Bancaria 5-3 UVT

    Aberastain 5-6 Lomas de Rivadavia

    Concepción PC 3-2 Hispano

    SEC 8-3 Valenciano

    Club Argentino 4-3 Olimpia

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