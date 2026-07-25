    • 25 de julio de 2026 - 10:33

    Argentino, Richet, Valenciano y Olimpia arrancaron dulces el Clausura de la Serie A1 de hockey sobre patines

    Se disputó la primera fecha del Clausura del hockey sobre patines sanjuanino. Hubo goleadas, partidos muy parejos y varios candidatos que comenzaron sumando de a tres.

    Atlético Argentino comenzó con el pie derecho el Clausura de hockey sanjuanino. Fotos: gentileza Fernanda Torres

    Atlético Argentino comenzó con el pie derecho el Clausura de hockey sanjuanino. Fotos: gentileza Fernanda Torres

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    Por Vanessa Chaparro

    Intenso, atractivo y apasionante. El Torneo Clausura 2026 de la Serie A1 de hockey sobre patines sanjuanino puso primera en la noche del viernes con una jornada cargada de emociones, goles y resultados que empiezan a marcar el rumbo del certamen.

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    Uno de los triunfos más contundentes fue el de Richet Zapata, que se impuso por 3 a 0 sobre Unión Vecinal Trinidad, en un estreno sólido que lo posiciona entre los protagonistas de la fecha inaugural.

    En otro de los encuentros destacados, Valenciano protagonizó el duelo con mayor cantidad de goles de la jornada al vencer 6 a 4 a Concepción Patín Club, en un partido vibrante y de trámite cambiante.

    También comenzó con una victoria convincente Olimpia Patín Club, que superó 5 a 1 a Sindicato, dejando una muy buena imagen en su debut.

    Por su parte, Deportivo Aberastain consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 2 a 1 a Hispano en la calle Paula.

    Argentino y Altos San Juan protagonizaron un encuentro apasionante. Foto: gentileza Fernanda Torres

    Argentino y Altos San Juan protagonizaron un encuentro apasionante. Foto: gentileza Fernanda Torres

    Mientras que Club Atlético Argentino se llevó un atractivo duelo frente a Altos de San Juan por 5 a 3 en el estreno de sus figuras Lucas Ordoñez como jugador y Pablo Alvarez como flamante director técnico.

    La única igualdad de la fecha se registró entre Lomas de Rivadavia y Unión Deportiva Bancaria, que repartieron puntos tras empatar 1 a 1.

    Todos los resultados de la 1° fecha del Clausura

    • U.V. Trinidad 0-3 Richet Zapata
    • Lomas de Rivadavia 1-1 U.D. Bancaria
    • Hispano 1-2 Deportivo Aberastain
    • Valenciano 6-4 Concepción Patín Club
    • Olimpia P.C. 5-1 Sindicato
    • Altos de San Juan 3-5 C.A. Argentino

    Con una primera jornada de alto nivel, el Clausura de la Serie A1 comenzó mostrando paridad, aunque algunos equipos ya dejaron en claro que buscarán pelear desde el inicio por el título del hockey sanjuanino.

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