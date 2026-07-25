Villa Ibañez dio el batacazo ante Trinidad en el partido que abrió la sexta fecha del Clausura de fútbol local

El conjunto ullunero dirigido por Mariano Petinato Nuñez venció al León de visitante y se sumó al grupo de arriba. Hoy continúa la fecha.

Batacazo en rodeo ajeno consiguió Villa Ibañez. El conjunto ullunero que disputa su primera temporada en la Primera División del fútbol sanjuanino, se impuso ante Atlético Trinidad en el Barrio Atlético. Fue victoria por 1 a 0 en el único encuentro que abrió la sexta fecha del Torneo Clausura que continuará este sábado.

El viernes por la noche y con gol de Nicolás Villegas, Villa Ibañez venció al León, alcanzó los 9 puntos y por ahora se metió en zona de clasificación por lo menos, hasta que se dispute íntegramente la fecha. El conjunto ullunero dirigido por Mariano "Petinato" Nuñez sumó su tercera victoria, mostró una mejoría notable con respecto a la campaña mostrada en el Apertura y es por eso que busca sumar para mantener la categoría en la máxima división del fútbol sanjuanino.

De esta manera, Alianza lidera con 15 puntos, atrás está Colón, Desamparados y Trinidad con 12, Rivadavia con 11, Minero y Atenas con 10 y ahora Villa Ibañez con 9, en las primeras posiciones.

Así continuará la 6° fecha del Clausura de fútbol local Este sábado se disputarán cinco encuentros, todos con horarios de 13:30 para Cuarta División y 16:00 para Primera: López Peláez vs. Sportivo 9 de Julio con arbitraje de Rubén Riveros, en Alto de Sierra; San Lorenzo de Ullum vs. Sportivo Peñarol jugarán con Martín Baigorría como árbitro principal, Colón Junior vs. Sportivo Rivadavia tendrán a Cristian Neira como juez y Atlético Marquesado vs. Sportivo Desamparados jugarán con arbitraje de Gabriel Marconi.

También jugarán Atlético Minero Argentino vs. Sportivo Sarmiento con Mauro Gómez como árbitro principal.