La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió toda su actividad deportiva

La entidad madre del fútbol local emitió un comunicado oficial en el que confirmó la cancelación de la programación prevista.

El deporte sanjuanino se encuentra paralizado. A raíz de la profunda conmoción que atraviesa la provincia por la tragedia aérea, la Liga Sanjuanina de Fútbol decidió suspender en su totalidad la actividad deportiva programada en todas sus categorías.

A través de un comunicado oficial emitido por la Mesa Directiva, la institución manifestó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de las víctimas y a toda la comunidad en este difícil momento.

"En señal de respeto, solidaridad con las familias afectadas y acompañando el duelo dispuesto por las autoridades provinciales, se resuelve suspender en su totalidad la jornada deportiva programada", expresa el texto difundido por la entidad.

Categorías afectadas por la medida La suspensión rige de manera formal y alcanza a todas las competencias oficiales organizadas bajo la órbita de la Liga Sanjuanina, abarcando a:

Primera División "A"