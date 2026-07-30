La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió toda su actividad deportiva

A través de un comunicado oficial emitido por la Mesa Directiva, la institución manifestó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de las víctimas y a toda la comunidad en este difícil momento.
"En señal de respeto, solidaridad con las familias afectadas y acompañando el duelo dispuesto por las autoridades provinciales, se resuelve suspender en su totalidad la jornada deportiva programada", expresa el texto difundido por la entidad.
Categorías afectadas por la medida
La suspensión rige de manera formal y alcanza a todas las competencias oficiales organizadas bajo la órbita de la Liga Sanjuanina, abarcando a:
Primera División "B"
Futsal
Fútbol Femenino
Fútbol Infanto Juvenil
De este modo, los certámenes locales se suman al luto decretado por el Gobierno provincial, a la espera de que las autoridades de la Liga reprogramen los encuentros suspendidos en las próximas horas, una vez que la agenda institucional comience a normalizarse.