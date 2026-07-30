    • 30 de julio de 2026 - 18:41

    La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió toda su actividad deportiva

    La entidad madre del fútbol local emitió un comunicado oficial en el que confirmó la cancelación de la programación prevista.

    La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendio sus actividades.

    La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendio sus actividades.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Foto: Gentileza Emiliano Schlamelcher

    Partidazo y lluvia de goles en la segunda fecha del Clausura de la Serie A1 que lideran Argentino y Richet

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Infantino y Ceferin durante el 50° Congreso de la UEFA.

    La UEFA desafía a la FIFA y amenaza con no disputar sus torneos por un polémico plan de inversiones

    Por Redacción Diario de Cuyo

    A través de un comunicado oficial emitido por la Mesa Directiva, la institución manifestó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de las víctimas y a toda la comunidad en este difícil momento.

    "En señal de respeto, solidaridad con las familias afectadas y acompañando el duelo dispuesto por las autoridades provinciales, se resuelve suspender en su totalidad la jornada deportiva programada", expresa el texto difundido por la entidad.

    Categorías afectadas por la medida

    La suspensión rige de manera formal y alcanza a todas las competencias oficiales organizadas bajo la órbita de la Liga Sanjuanina, abarcando a:

    Primera División "A"

    Primera División "B"

    Futsal

    Fútbol Femenino

    Fútbol Infanto Juvenil

    De este modo, los certámenes locales se suman al luto decretado por el Gobierno provincial, a la espera de que las autoridades de la Liga reprogramen los encuentros suspendidos en las próximas horas, una vez que la agenda institucional comience a normalizarse.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La AFA bajo la lupa en Miami por contratos millonarios

    Causa AFA: comienza la ronda de testimonios que puede derivar en acusaciones en Estados Unidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Después del duro golpe ante Riestra, Boca visita a O’Higgins por la Copa Sudamericana: la probable formación.

    Después de la dura derrota, Boca busca recuperarse ante O'Higgins y define el equipo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lanús cayó goleado ante Cienciano de Perú y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

    Lanús cayó goleado ante Cienciano de Perú y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

    san martin, desamparados y otros clubes sanjuaninos se unieron para despedir a las victimas de la tragedia aerea

    San Martín, Desamparados y otros clubes sanjuaninos se unieron para despedir a las víctimas de la tragedia aérea

    Por Redacción Diario de Cuyo