Lanús cayó goleado ante Cienciano de Perú y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Lanús sufrió una dura goleada por 4-0 ante Cienciano de Perú en condición de visitante y protagonizó un papelón al quedar eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana.

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Los goles del equipo peruano los marcaron el ecuatoriano Carlos Garcés y el peruano Alejandro Hohberg , ambos por duplicado, para conseguir un heroico 4-2 en el global.

El encuentro comenzó torcido desde el inicio para Lanús, ya que Cienciano se puso en ventaja a los siete minutos del primer tiempo a través de Garcés , quien definió con una pizca de suerte luego de un preciso centro del delantero uruguayo Cristian Souza.

Sobre el final del primer tiempo, el encuentro se empezaría a convertir en una verdadera pesadilla para Lanús , que sufrió un durísimo golpe en el inicio de este semestre al quedar eliminado en el segundo torneo de clubes más importante de América.

Cuando transcurrían 40 minutos, Hohberg anotó el 2-0 en el partido y la igualdad en el global con un remate cruzado desde muy lejos que terminó en gol debido a una muy floja respuesta del arquero Nahuel Losada.

Como si esto fuera poco, a los 46 minutos Souza volvió a asistir a Garcés, que se impuso con un potente cabezazo que picó en el área chica y se metió en el arco granate.

Finalmente, cuando Lanús iba desesperado en busca del gol que le permitiera seguir con vida, Cienciano liquidó la serie con una nueva anotación de Hohberg, quien definió en el borde del área tras una espantosa salida de Losada.

De esta manera, Cienciano consiguió la clasificación gracias al 4-2 en el global y se enfrentará en los octavos de final con Botafogo de Brasil.

Lanús, por su parte, volvió a sufrir un duro golpe en el plano internacional, ya que en el primer semestre quedó tercero en su grupo en la Copa Libertadores.