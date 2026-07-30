Después de la dura derrota, Boca busca recuperarse ante O'Higgins y define el equipo

El Xeneize visita este jueves al conjunto chileno por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. Arruabarrena recuperará a varios titulares y cambiará el esquema para defender la ventaja conseguida en la Bombonera.

Después del duro golpe ante Riestra, Boca visita a O’Higgins por la Copa Sudamericana: la probable formación.

Boca intentará dejar atrás el duro 3-0 sufrido ante Deportivo Riestra cuando visite este jueves a O’Higgins de Chile por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio El Teniente de Rancagua. El Xeneize llega con una ventaja mínima luego del triunfo por 1-0 conseguido en la Bombonera y buscará sellar su clasificación a los octavos de final.

La goleada recibida en el debut del Torneo Clausura provocó una fuerte autocrítica interna. Para este compromiso, el entrenador Rodolfo Arruabarrena volverá a utilizar a sus habituales titulares y modificará el dibujo táctico: dejará el 4-2-3-1 para pasar a un 4-3-1-2.

La probable formación de Boca Uno de los principales regresos será el de Leandro Paredes, quien descansó frente a Riestra. También volverá Leandro Lozano, recuperado de una lesión muscular, mientras que Nicolás Figal y Ayrton Costa conformarían la dupla central.

El mediocampo estaría integrado por Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, con Tomás Aranda como enlace. En ataque, Arruabarrena apostaría por Sebastián Villa y Miguel Merentiel.