    • 30 de julio de 2026 - 10:25

    Después de la dura derrota, Boca busca recuperarse ante O'Higgins y define el equipo

    El Xeneize visita este jueves al conjunto chileno por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. Arruabarrena recuperará a varios titulares y cambiará el esquema para defender la ventaja conseguida en la Bombonera.

    Después del duro golpe ante Riestra, Boca visita a O’Higgins por la Copa Sudamericana: la probable formación.

    Después del duro golpe ante Riestra, Boca visita a O’Higgins por la Copa Sudamericana: la probable formación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca intentará dejar atrás el duro 3-0 sufrido ante Deportivo Riestra cuando visite este jueves a O’Higgins de Chile por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana.

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    El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio El Teniente de Rancagua. El Xeneize llega con una ventaja mínima luego del triunfo por 1-0 conseguido en la Bombonera y buscará sellar su clasificación a los octavos de final.

    La goleada recibida en el debut del Torneo Clausura provocó una fuerte autocrítica interna. Para este compromiso, el entrenador Rodolfo Arruabarrena volverá a utilizar a sus habituales titulares y modificará el dibujo táctico: dejará el 4-2-3-1 para pasar a un 4-3-1-2.

    La probable formación de Boca

    Uno de los principales regresos será el de Leandro Paredes, quien descansó frente a Riestra. También volverá Leandro Lozano, recuperado de una lesión muscular, mientras que Nicolás Figal y Ayrton Costa conformarían la dupla central.

    El mediocampo estaría integrado por Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, con Tomás Aranda como enlace. En ataque, Arruabarrena apostaría por Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

    La probable formación sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

    El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán y el partido podrá verse por DSports. Boca necesita al menos un empate para avanzar directamente, mientras que una derrota por un gol llevará la definición a los penales.

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