    • 30 de julio de 2026 - 23:22

    Un futbolista chocó la cabeza contra un muro en medio de un partido y está internado en terapia intensiva

    Lucas Blanco es futbolista de Jorge Newbery de Rufino. El incidente generó una gran conmoción en el fútbol argentino y su club pidió una cadena de oración.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un preocupante episodio se vivió en el fútbol santafesino el último fin de semana: Lucas Blanco, jugador de Jorge Newbery de Rufino, chocó su cabeza contra el muro que separa la tribuna del campo de juego en pleno partido. Fue en el clásico de la ciudad ante Matienzo de Pujato y el jugador está internado en terapia intensiva.

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    El video de la jugada se viralizó en las redes sociales y generó una gran conmoción entre los usuarios. Tras el golpe, todos los futbolistas corrieron a socorrer a Blanco, que fue trasladado de urgencia al hospital.

    Luego de dos días del incidente, Blanco continúa internado en el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, estable y con asistencia respiratoria mecánica. Según informaron desde el hospital, está con controles permanentes y con pronóstico reservado.

    En medio de un clima de incertidumbre y preocupación, los médicos esperan por conocer la evolución del jugador tras el fuerte traumatismo de cráneo, donde las primeras 48 a 72 horas son claves para un diagnóstico a futuro. Además, el seguimiento médico está centrado en la evolución del sangrado y la inflamación ocasionados por el fuerte impacto.

    Desde su club emitieron un comunicado informando que todas las actividades deportivas están suspendidas hasta el próximo lunes, a la espera de la evolución de Blanco.

    La dirigencia de Jorge Newbery de Rufino, además, pidió una cadena de oración por la salud y la evolución de su jugador. “Toda la familia Aviadora y la comunidad está con vos, Lucas. ¡Fuerza!“, escribieron.

    Por otra parte, los clubes de la zona mandaron fuerzas y emitieron comunicados acompañando a los familiares del futbolista y a la comunidad de Jorge Newbery.

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