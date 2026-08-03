Hugo Ruiz Calle puso en ganador al SEP en la fecha del Ciclismo Pista

El ciclista peruano Hugo Ruiz Calle se quedó con la prueba homenaje a Rodrigo Silva y Máximo Cornejo en el Velódromo Chancay.

Podio. Ruiz Calle, del SEP, se quedó con la fecha del ciclismo Pista de la Federación.

Pasó una jornada más del calendario de Pista de la Federación Ciclista Sanjuanina y en esta fecha, la victoria fue para el peruano Hugo Ruiz Calle, del Sindicato Empleados Públicos, cortando la serie ganadora que venía trayendo Chimbas Te Quiero en el Velódromo Chancay de Pocito.

El peruano Ruiz Calle hizo su diferencia en las Vueltas Puntuables con 10 puntos, superando a Rubén Ramos que sumó 7 y a Santiago Gruñeiro que llegó a los 5 puntos. Así, el ciclista del SEP terminó en la Clasificación General con 11 unidades, sumando lo que hizo en el Scratch. Sus compañeros de podio terminaron siendo Ramos y Gruñeiro.

El calendario de la fecha que se corrió en homenaje a los recientemente desaparecidos Rodrigo Silva y Máximo Cornejo, tuvo a las diez pruebas, con todas las categorías presentes desde Varones y Damas 2010-11, Damas Elite, Damas y Varones 2012-13-14, Junior y Elite.

En el momento más emotivo de la jornada sabatina, la dirigencia de la FCS que encabeza Alejandra Perona homenajeó a los dos ciclistas que fallecieron en un accidente automovilístico, entregando plaquetas a los familiares presentes en el Velódromo.