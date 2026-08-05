Boca enfrentará a Estudiantes en el estadio de Huracán en busca de su primer triunfo en el Clausura

Boca tendrá una nueva prueba este miércoles cuando enfrente a Estudiantes en el encuentro pendiente del Torneo Clausura. Luego del empate 1-1 frente a Newell's en Rosario, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará volver al triunfo y mantenerse en la lucha por los primeros puestos, en medio de una exigente seguidilla de partidos durante agosto.

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El empate en el Coloso Marcelo Bielsa dejó sensaciones positivas por el rendimiento del equipo, especialmente en el primer tiempo y por la reacción en el tramo final del encuentro. Además, el Xeneize dejó atrás la presión que había significado la sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile.

Con siete partidos programados durante agosto, el entrenador planea administrar las cargas físicas y realizar algunas modificaciones respecto al equipo que igualó en Rosario.

Uno de los que podría salir del once inicial es Sebastián Villa. El colombiano disputó todos los encuentros desde su regreso, aunque todavía no logró mostrar su mejor versión. Hasta el momento, su aporte más destacado fue la asistencia para el gol de Santiago Ascacíbar ante Newell's.

También Miguel Merentiel podría dejar su lugar. El delantero uruguayo no atraviesa un buen presente futbolístico y Arruabarrena analiza darle la oportunidad como titular a Milton Giménez, quien regresó a la actividad y busca sumar ritmo para pelear por un lugar en el ataque.

Cambios en defensa y un mediocampo conocido

En la última línea también habría novedades. Leandro Lozano volvería al lateral derecho en reemplazo de Dylan Gorosito, mientras que Malcom Braida ingresaría por la izquierda para darle descanso a Lautaro Blanco.

En la zaga central, Lautaro Di Lollo seguiría entre los titulares, relegando nuevamente a Nicolás Figal.

En el mediocampo, el ingreso de Milton Delgado permitiría reconstruir el esquema que mejores resultados le dio a Boca durante el semestre pasado, junto a Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes.

En ofensiva, Leonel Flores aparece como una de las principales cartas desequilibrantes y acompañaría a Milton Giménez y Tomás Aranda.

La probable formación de Boca

Boca formaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Leonel Flores, Milton Giménez y Tomás Aranda.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

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