    • 5 de agosto de 2026 - 17:43

    Mundial de Hockey 2026: Los Leones y Las Leonas ya conocen su camino y rivales en el certamen internacional

    La selección femenina y masculina tendrán participación en el Mundial de Hockey 2026 que se disputará entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica.

    Mundial de Hockey 2026.

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    La cuenta regresiva entró en su etapa de máxima ebullición. Las selecciones argentinas de hockey sobre césped, Los Leones y Las Leonas, ya tienen completamente definida su hoja de ruta de cara a la próxima Copa del Mundo 2026, que se disputará del 15 al 30 de agosto.

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    El torneo ecuménico se llevará a cabo en una doble sede europea: Países Bajos y Bélgica (con encuentros distribuidos entre Amstelveen y Wavre), donde los combinados albicelestes buscarán dejar su huella y pelear en lo más alto frente a las grandes potencias.

    El camino de Las Leonas en el Grupo B

    El seleccionado femenino, bicampeón mundial (Perth 2002 y Rosario 2010) y subcampeón en la última edición, integrará el Grupo B del certamen. El conjunto nacional se medirá en la fase inicial ante rivales de fuste:

    • Estados Unidos
    • Alemania
    • Escocia

    El cronograma de Las Leonas en la zona de grupos:

    • Debuts: 15 de agosto, frente a Estados Unidos (12:30 horas de Argentina).
    • Segunda fecha: 17 de agosto, ante Alemania (12:00 horas de Argentina).
    • Cierre de grupo: 19 de agosto, frente a Escocia (06:00 horas de Argentina).

    La exigente zona de Los Leones en el Grupo A

    Por su parte, el equipo masculino —que logró su boleto directo tras consagrarse campeón en la Copa Panamericana— quedó emparejado en el Grupo A. Los varones tendrán una zona compleja que se disputará íntegramente en territorio neerlandés, compartiendo grupo con:

    • Países Bajos (anfitrión)
    • Nueva Zelanda
    • Japón

    El cronograma de Los Leones en la primera fase:

    Debut: 16 de agosto, frente a Japón (14:00 horas de Argentina)

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